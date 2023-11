« C’est la COP la plus importante depuis Paris », a déclaré le chef de l’ONU Climat, Simon Stiell, mercredi. « Nous avançons aujourd’hui à petits pas, alors qu’on attend des pas de géants. » Les Emirats ont dépensé sans compter pour accueillir à partir de jeudi la 28e conférence des Nations unies sur le changement climatique, ou COP28, censée inciter les pays à passer la vitesse supérieure sur la transition énergétique.

« Evidemment, je suis fortement en faveur d’un texte qui inclue la sortie [des énergies fossiles] », même avec un calendrier progressif, a déclaré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres mercredi dans un entretien à l’AFP, avant de s’envoler pour Dubaï. C’est la deuxième fois qu’un pays du Golfe accueille une COP, après le Qatar en 2012.

Une première décision attendue dès le premier jour

La première grande décision de la COP28 pourrait intervenir dès jeudi, avec l’adoption en séance plénière de la mise en œuvre du nouveau fonds pour compenser les pertes et dommages liés au climat dans les pays vulnérables, après un an de négociations très tendues entre pays du Nord et du Sud. Cette adoption dès le premier jour permettrait aux délégués de se concentrer sur les autres batailles à l’ordre du jour, à commencer par les énergies fossiles.

Jeudi matin, des milliers de participants commençaient à affluer dans une ambiance feutrée, sans l’ombre d’une manifestation à ce stade. Plus de 97.000 personnes (délégations, médias, ONG, lobbys, organisateurs, techniciens…) sont accréditées, deux fois plus que l’an dernier, et environ 180 chefs d’Etats et de gouvernements sont attendus selon les organisateurs d’ici le 12 décembre, fin théorique de la conférence.