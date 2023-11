J-5 pour la grand-messe de l’environnement à Dubaï. A quelques jours d’ouvrir la 28e conférence sur le climat des Nations unies, « la COP la plus importante » depuis l’accord de Paris, son président Sultan Al Jaber se montre « prudemment optimiste » dans un entretien à l’AFP sur le succès du sommet. « Nous sommes à mi-chemin entre Paris et 2030 […], il s’agit donc d’un point d’inflexion » pour comparer les objectifs fixés à la trajectoire du réchauffement climatique.

« J’ai dit que je tiendrai tout le monde, et toutes les industries, responsables et redevables de maintenir l’objectif 1,5 °C à portée de main », martèle celui qui dirige aussi la compagnie pétrolière Adnoc. Conscient des critiques sur ce secteur, il assure que « tout le monde doit assumer ses responsabilités et rendre des comptes. Cela inclut toutes les industries, notamment les industries très émettrices comme l’aviation, les transports, l’aluminium, le ciment, l’acier ainsi que l’industrie pétrolière et gazière. »

Un an après une COP27 marquée par les tensions entre pays du Nord et du Sud sur la question du financement de la transition et des réparations, Sultan Al Jaber affirme qu’il « y aura d’autres engagements, la dynamique va continuer pour refinancer le Fonds vert pour le climat ». « Nous devons encourager les financements de la part du secteur privé », insiste-t-il. « Je ferais tout » pour obtenir, dès le début de la conférence, un accord des pays participants sur le fonds « pertes et dommages », sur lequel un compromis a été trouvé à Abou Dhabi le 4 novembre.

« Je suis très motivé, très enthousiaste » après les « signaux venus du sommet Etats-Unis-Chine », le « résultat très positif » du comité de transition ou encore sa visite « réussie » dans l’UE, retient Sultan Al Jaber. « Nous réalisons de grands progrès sur les sujets énergie, finance, santé, nature », assure-t-il.