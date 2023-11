Depuis 2015, les émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) auraient dû commencer à baisser. C’était l’une des conditions pour limiter le réchauffement climatique à + 1,5 °C, objectif le plus ambitieux que s’étaient engagés à viser les 195 pays ayant ratifié l’Accord de Paris sur le climat, le 12 décembre 2015, point final de la COP21.

Il n’en est rien. « Entre 2015 et 2022, les émissions mondiales de C02 sont passées de 35,6 à 38,2 gigatonnes (GtCO2) », précise Antoine Gillod, directeur de l’Observatoire de « Climate Chance », ONG qui, chaque année depuis 2018, dresse un bilan mondial de l’action climat depuis 2015.

Un futur pas mieux à ce jour ?

Si les efforts n’ont pas été à la hauteur depuis la COP21, ceux prévus d’ici 2030 ne le sont pas plus. « Si elles étaient appliquées dans leur totalité, les contributions nationales déterminées (CDN) – les engagements climatiques des Etats – ne permettraient de réduire les émissions mondiales de GES que de 2 % en 2030 par rapport à 2019 », calculait l’ONU la semaine dernière. On est très loin du « - 43 % » que le Giec estime nécessaire d’atteindre, à cette même échéance, pour rester sur une trajectoire de + 1,5 °C.

Ça en fait de mauvais signaux à moins de dix jours de la COP28, qui s’ouvre à Dubaï le 30 novembre. Une énième grande messe internationale des négociations climat comme il y en a chaque année depuis 1995. Et si certaines marquent peu l’Histoire, cette COP28 est attendue au tournant au regard, notamment, de son agenda. A Dubaï, l’enjeu sera de remettre l’Accord de Paris sur les rails, rien que ça. Pour la première fois en tout cas, sera présenté, négocié et acté par les Etats un bilan mondial de l’action climatique depuis cet accord de Paris.

Regarder dans le rétroviseur pour mieux préparer la suite ?

Voilà deux ans que la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique (CNUCC), qui réunit les 197 pays se réunissant au COP, prépare ce rapport. « Il brosse une sorte de panorama sur où nous en sommes en termes d’efforts climatiques sur l’ensemble des sujets [atténuation, adaptation, finances vertes] », commence Lola Vallejo, directrice du programme Climat à l’Institut du développement durable et des relations internationales (Iddri). En regardant ainsi dans le rétroviseur, il informe aussi sur les efforts qui restent à faire et donne des pistes aux Etats membres pour leurs futurs CDN, qu’ils devront présenter en 2025. « Et ces plans d’action courront jusqu’au moins 2035 », rappelle Lolla Vallejo. Autrement dit, ils couvriront une décennie cruciale pour ne pas perdre la bataille du climat. C’est ce qui rend ce bilan mondial « tout simplement vital », glisse-t-on au Réseau action climat (RAC).

Mais à quelle note d’espoir se raccrocher ? En cherchant bien, on en trouve, à écouter Climate Chance. L’association publie cette semaine la sixième édition de son Bilan mondial de l’action climat, un exercice au final pas si éloigné du rapport qui sera discuté à la COP28. Dans les dix enseignements clés que retire l’association, certains laissent entrevoir des amorces de transition vers un monde bas carbone.

Boom des énergies verte et de la voiture électrique, rares bonnes nouvelles ?

Parmi les motifs d’espoir, il y a notamment la forte augmentation, partout dans le monde, de la production d’électricité à base de renouvelable. « Ces énergies [solaire, éolien principalement] sont aujourd’hui beaucoup plus attractives que celles fossiles [charbon, pétrole, gaz] », pointe Antoine Gillod. Et 2023 devrait marquer un tournant historique. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit en effet, pour la première fois à l’échelle mondiale, que les investissements dans les énergies renouvelables [1.700 milliards de dollars] dépassent ceux dans les hydrocarbures. « L’énergie verte évolue vite, plus vite que ce que beaucoup de gens imaginent », soulignait en septembre Fatih Birol, directeur exécutif de l’AIE.

Il en va aussi pour l’électrification du parc automobile, ajoute Antoine Gillod : « A peu près 14 % des ventes mondiales de véhicules sont électriques, contre 4 % en 2020. En France, on est autour de 20 %, en Chine autour de 24 %, en Norvège 88 %. »

Cette dynamique est la deuxième note d’espoir que met en avant Climate Chance dans son bilan mondial. Il y en a une troisième avec le ralentissement de la déforestation. Le rapport constate un léger mieux depuis le pic de 29,6 millions d’hectares (Mha) perdus en 2016. Nous voilà redescendus à 25 Mha. « Dans certains coins du globe, cette baisse de la déforestation est parfois spectaculaire, complète Antoine Gillod. C’est le cas en Indonésie, grâce à un moratoire depuis cinq ans sur la production d’huile de palme, à une meilleure organisation des producteurs, mais aussi à l’arrivée de législations contraignantes côté consommateurs, notamment une récente loi européenne interdisant l’importation dans l’UE de produits issus de la déforestation. »

Avec des gros « mais »

Pas de quoi pour autant sauter au plafond. On ne parle que d’un « ralentissement » de la déforestation, qui donc se poursuit. Et il ne cache guère le déclin important de la capacité des forêts mondiales à séquestrer du CO2, un rôle clé qu’elles peuvent jouer dans la lutte contre le changement climatique. Et il en va ainsi pour les deux autres relatives bonnes nouvelles que met en avant cet observatoire : elles sont assorties d’un « mais ». « 14 % de voitures vendues dans le monde qui sont électriques, ça veut dire que les 86 % restant sont thermiques », illustre Antoine Gillod, qui pointe aussi l’essor des SUV, y compris électriques, à contre-courant de la transition énergétique. Quant au boom des renouvelables, « il a permis surtout de répondre à une demande mondiale d’électricité en hausse, rappelle-t-il. En parallèle, la production d’énergie fossile ne faiblit pas. On a jamais autant consommé de charbon, de pétrole et de gaz. » Mi-septembre, l’AIE disait tout de même entrevoir un pic de la demande pour ces énergies fossiles dans les prochaines années de la décennie.

Mais il reste des efforts à accomplir et des tendances à confirmer pour que la projection de l’AIE se réalise. C’est tout l’enjeu de ce bilan mondial qui sera discuté à la COP28 : « remettre l’accord de Paris sur les rails », exhorte le RAC. La fédération d’ONG climatiques pose une liste de points qu’elle espère voir acter dans le texte final qui sera voté à Dubaï. A commencer par « la sortie juste, équitable et globale de toutes les énergies fossiles d’ici 2050 ».

La sortie des fossiles, l’éléphant dans la COP28 ?

C’est l’autre grand enjeu de la COP28 : fera-t-elle un pas concret vers la sortie des fossiles ? « Sans doute pas jusqu’à acter une date de sortie », estime déjà Antoine Gillod, en rappelant que les Emirats arabes unis, pays hôte, est un important pays producteur d’hydrocarbures.

Ce qui n’empêche pas d’autres avancées. Le sénateur de Loire-Atlantique Ronan Dantec, président de Climate Chance, n’invite pas seulement à se focaliser sur les Etats. « Aujourd’hui, environ 70 % des marges d’investissement dégagées par les pétroliers retournent au pétrole et le reste dans les énergies vertes. Il faudrait diviser cette part par cinq ou six pour espérer être sur une trajectoire de +1,5 °C », plaide-t-il, en espérant que des majors iront dans ce sens à Dubaï.