C’est un signe positif à une poignée de jours de la COP28 qui s’ouvre à Dubaï, le 30 novembre. L’Union européenne (UE) a trouvé mercredi un accord pour durcir les règles sur les rejets de méthane des puits d’hydrocarbures et mines de charbon, afin de réduire de 30 % d’ici 2030 les émissions européennes de ce puissant gaz à effet de serre. « Le deuxième après le dioxyde de carbone dans sa contribution globale au changement climatique et responsable d’un tiers du réchauffement actuel », a précisé Teresa Ribera Rodriguez, ministre espagnole de la transition écologique, dont le pays assure la présidence tournante du Conseil de l’UE jusqu’à fin décembre.

Le règlement introduit de nouvelles exigences pour les secteurs du pétrole, du gaz et du charbon en matière de mesure, de déclaration et de vérification des émissions de méthane, et instaure des mesures d’atténuation pour éviter ces émissions.

Les fuites à surveiller, le torchage limité

Les opérateurs de puits de gaz et de pétrole ou de mines de charbon devront notamment détecter et réparer les fuites de méthane. Le torchage, qui consiste à brûler le gaz au sortir d’un puits pour des raisons logistiques ou économiques, sera limité.

Le texte introduit également des outils de surveillance à l’échelle mondiale pour garantir la transparence des émissions de méthane provenant des importations de pétrole, de gaz et de charbon dans l’UE.

Le président de la commission Environnement au Parlement européen, Pascal Canfin, a salué « la première loi européenne qui va réduire nos émissions de méthane ». « A quelques jours de la COP28, c’est la fin d’un point aveugle de notre stratégie pour le climat », s’est-il félicité sur X (ex-Twitter).

La nouvelle législation avait été proposée par la Commission européenne le 15 décembre 2021. L’accord sur ce texte, trouvé dans la nuit de mercredi à jeudi par le Parlement européen et le Conseil de l’UE, qui réunit les Etats membres, doit encore être formellement adopté par les deux institutions.

Lors de la conférence des Nations unies sur le climat COP26 en 2021, l’UE a lancé, en partenariat avec les États-Unis, l’Engagement mondial sur le méthane, par lequel plus de 100 pays se sont engagés à réduire leurs émissions de méthane de 30 % d’ici à 2030 par rapport aux niveaux de 2020.