Pas un simple « engagement », mais une « décision formelle ». C’est ce qu’attendent plus de cent ONG signataires d’un courrier adressé au président de la COP28, Sultan Al Jaber, concernant les énergies fossiles. « Le succès de la COP28 sera jugé en fonction de sa capacité à assurer un accord sur un paquet énergie complet » incluant « une sortie de toutes les énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz) dans tous les secteurs », pressent les associations. Cela doit se traduire selon elles par l’absence de nouveau projet fossile ainsi qu’un déclin « urgent » de leur production et de leur utilisation au cours de cette décennie.

Le courrier est signé par de nombreuses ONG engagées dans la défense de l’environnement à travers le monde comme 350.org, CAN (Climate action network), Friends of the Earth US, Greenpeace international… Elles poussent aussi à un objectif de triplement des énergies renouvelables d’ici 2030, un doublement des gains d’efficacité énergétique et à un bond des financements des pays riches. « Nous considérerons toute décision consacrant le besoin de développer les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, mais silencieuse sur le besoin urgent de sortir des énergies fossiles, comme inadéquate et non alignée sur la science », insistent les signataires.

Une « décision formelle » attendue

Ils soulignent également à plusieurs reprises que ces éléments doivent figurer dans une « décision formelle » de la COP, donc un texte contraignant dans le cadre d’un consensus trouvé sous l’égide de l’ONU. « Le paquet énergie doit faire partie formellement du texte final de la COP28 et ne pas être relégué à des "engagements" », exigent les ONG, qui s’inquiètent de la tonalité de la présidence de la future COP à cet égard.

Sultan Al Jaber a en effet invité les pays à rejoindre un « engagement » volontaire sur l’énergie, dans ses lettres adressées aux parties. Il insiste aussi sur le rôle des « solutions et technologies » pour débarrasser le système énergétique de ses émissions de gaz à effet de serre. Pour les ONG, c’est notamment une allusion aux technologies de captage et stockage du carbone (CCS), qu’elles qualifient de « distraction dangereuse ».