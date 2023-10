Et sinon, vous saviez que la prochaine édition de la COP aura lieu dans moins d’un mois ? Eh oui, du 30 novembre au 12 décembre prochain, à Dubaï, aux Émirats arabes unis, se tiendra la 28e édition de cette réunion annuelle, placée sous l’égide de l’ONU. Elle doit permettre comme à chaque fois aux Etats du monde entier – les « parties » – d’avancer au maximum sur la lutte contre le réchauffement climatique.

Alors, cette nouvelle COP qui s’annonce, énième sommet « inutile » ou réel levier ? On a posé la question aux Françaises et aux Français. Et leurs réponses sont sans appel.

