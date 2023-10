Confrontés aux effets accrus du réchauffement climatique et à une confluence de crises géopolitiques, les États s’activent à dénouer leurs oppositions sur les énergies fossiles ou sur la solidarité Nord-Sud à un mois de la COP de Dubaï, la plus importante depuis la COP21 à Paris.

Quatre semaines avant cette 28e conférence climat des Nations unies (30 novembre-12 décembre), censée établir officiellement que les objectifs de l’accord de Paris ne sont pour l’instant pas tenus, les ministres d’une cinquantaine de nations se réunissent lundi et mardi aux Émirats arabes unis pour une « pré-COP » à huis clos, rarement aussi scrutée.

Canicules, incendies, déluges et ouragans

Sortie des énergies fossiles, financement de la transition énergétique, partage des responsabilités entre les pays développés, pollueurs historiques, et les émergents, qui les rattrapent, solidarité avec les pays plus vulnérables : tout reste à jouer sur une série de questions brûlantes alors que l’humanité doit réduire de 40 % ses émissions de gaz à effet de serre (GES) actuelles d’ici à 2030 pour espérer tenir l’objectif le plus ambitieux de l’accord de Paris : limiter le réchauffement à 1,5°C depuis le début de l’ère industrielle.

Mais avec la guerre Israël-Hamas, « il est difficile de savoir où nous serons dans un mois au Moyen-Orient », a commenté pour l’AFP Alden Meyer, expert du centre E3G. Car ce conflit risque de « rendre plus difficile une coopération multilatérale déjà compliquée à cause de l’Ukraine et de la Russie, des tensions Chine-États-Unis et de la crise de la dette, entre autres ».

Huit ans après Paris, 2023 tutoie pour la première fois +1,5°C sur une année entière et les océans explosent des records de chaleur depuis six mois. Sur les continents, canicules, incendies, déluges et ouragans frappent les populations. Dans ce contexte, la COP28, présidée par la puissance pétrogazière des Emirats arabes unis, concentre les attentes comme les attaques.

Plus de 80.000 personnes et 5.000 journalistes, du jamais-vu, y sont attendus, les participants à l’immense foire économique en marge des négociations s’ajoutant aux scientifiques, ONG et délégués des 198 signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur la lutte contre le changement climatique. La présidence émiratie espère y attirer un nombre record de chefs d’Etats les 1er et 2 décembre. La présence, rare, du président chinois Xi Jinping ou celle, inédite, du pape François sont évoquées.

+2,8°C

Même si les émissions mondiales – essentiellement issues du charbon, du pétrole et du gaz – n’ont pas entamé leur décrue, du chemin a été accompli depuis Paris. A l’époque, le monde se dirigeait vers un climat réchauffé de 2,9 à 3,1 degrés en 2100. Au rythme des émissions actuelles, le réchauffement s’oriente désormais vers +2,8°C selon le Giec, voire +2,4°C si les Etats respectent leurs engagements existants. Ceux-ci doivent toutefois être rehaussés, pour éviter certains points de bascule : fonte des pôles, dépérissement des forêts ou dégel du pergélisol, colossales réserves de GES supplémentaires.

« La COP28 offre l’opportunité d’accélérer la transition en construisant le système énergétique du futur, tout en décarbonant rapidement le système énergétique d’aujourd’hui afin de maintenir la limite de 1,5°C à portée de main », affirme Sultan Al Jaber, président de la COP28, dans son dernier courrier aux négociateurs. Mais Adnoc, la compagnie pétrogazière qu’il préside, investit 150 milliards de dollars sur cinq ans dans l’expansion des capacités de production d’hydrocarbures.

« Transition juste »

Le débat sur la sortie des énergies fossiles, soigneusement évité à la COP27, est cette fois fermement installé dans les travaux sur le bilan de l’accord de Paris. Mais là où des pays insulaires réclament un moratoire et l’UE d’en accélérer la sortie, nombre de pays réclament une « transition juste » qui leur accorde plus de temps pour ne pas compromettre leur développement. Et des pays producteurs promeuvent l’idée d' » énergies fossiles propres », reposant sur des technologies de captage et des crédits carbones controversés.

En parallèle, l’essor des énergies renouvelables est une rare bonne nouvelle : un accord pour tripler leur capacité d’ici à 2030 semble à portée de main. Voire réaliste, selon l’Agence internationale de l’énergie, notamment grâce aux lourds investissements américains (IRA), chinois et européens (Green deal).

Mais tout accord final sera suspendu à des progrès sur la finance et la solidarité avec les pays en développement, à laquelle sont tenus les pays riches par la convention climat de l’ONU. Le blocage des négociations sur la concrétisation d’un fonds « perte et dommages », principal succès de la COP27 et ligne rouge des pays en développement, n’augure rien de bon.

En cas de blocages, « le risque est qu’on nous vende plein de déclarations et de coalitions annexes qui ne remplacent pas un accord ambitieux sur le bilan de l’accord de Paris, dont les fossiles et les pertes et dommages », avertit Lola Vallejo, experte à l’Institut du développement durable des relations internationales (IDDRI).