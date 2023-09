La préparation de la Cop28 débute à Nairobi ce lundi. Avec l’accueil du premier « Sommet africain pour le climat », le Kenya lance les quatre mois les plus chargés de l’année pour les négociations climatiques internationales, qui culmineront avec une bataille sur la fin des énergies fossiles en décembre prochain à Dubaï.

Pendant trois jours, une vingtaine de dirigeants et responsables d’Afrique et d’ailleurs, dont le chef de l’ONU António Guterres seront accueillis dans la capitale kenyane par le très actif président William Ruto, qui souhaite que ce sommet permette au continent de trouver un langage commun sur le développement et le climat afin de « proposer des solutions africaines » à la prochaine conférence climat annuelle de l’Onu.

L’Afrique, l’un des continents les plus exposés au changement climatique

Un succès à Nairobi donnerait un élan à plusieurs réunions internationales clés avant la COP28, en premier lieu en septembre le sommet du G20 en Inde et l’Assemblée générale des Nations unies, puis en octobre la réunion annuelle de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI) à Marrakech. Pour limiter le réchauffement climatique à +1,5°C par rapport à l’ère préindustrielle prévue par l’accord de Paris, l’investissement doit atteindre 2.000 milliards de dollars par an dans ces pays en l’espace d’une décennie, a calculé le FMI.

Mais les dirigeants africains ne cessent de souligner les obstacles financiers considérables pour leur continent, parmi les plus vulnérables face au changement climatique et où quelque 500 millions de personnes n’ont pas accès à l’électricité. L’Afrique, qui abrite 60 % des meilleurs potentiels mondiaux en énergie solaire, n’a toutefois qu’une capacité installée similaire à la Belgique, ont souligné récemment le président kenyan et le patron de l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

Par ailleurs, les pays riches n’ont pas encore tenu leur promesse de porter à 100 milliards de dollars par an leur aide dans la lutte contre le changement climatique : une promesse non remplie depuis 2020, qui a durablement érodé la confiance des pays pauvres dans la capacité des émetteurs historiques de gaz à effet à assumer leur responsabilité.