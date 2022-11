Depuis la première édition du triste palmarès, en 2018, Coca-Cola est un champion sans partage. Même si la célèbre marque de sodas se serait bien passée de ce cinquième titre consécutif. L’entreprise américaine caracole en tête de liste des plus gros pollueurs plastiques, selon un classement établi par l’ONG Break Free From Plastic.

Pour constituer le classement, l’ONG envoie des bénévoles récolter tous les déchets plastiques éparpillés dans l’espace public et dans la nature. Le but des volontaires est d’identifier les marques sur les déchets ramassés. Cette année, plus de 31.000 produits (bouteilles ou morceaux de bouteilles) estampillés Coca-Cola ont été retrouvés dans une quarantaine de pays, soit deux fois plus qu’en 2021 (13.834) et trois fois plus qu’en 2018 (9.300).









Malgré ce constat, Coca-Cola est l’un des sponsors de la COP27, qui se tient jusqu’au vendredi 18 novembre à Charm el-Cheikh, en Egypte. Les deux autres marques qui complètent le podium sont Pepsi, le concurrent direct de Coca-Cola, et Nestlé.