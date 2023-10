La journée de lundi, qui a marqué le pic de l’épisode de chaleur exceptionnel pour cette période de l’année, s’est classée parmi les trois journées les plus chaudes pour un mois d’octobre en France, et a même battu un record pour les maximales, a indiqué mardi Météo-France.

« L’indicateur national de température moyenne a atteint hier (lundi) 21,1°C », a indiqué Météo-France. Sans devenir la journée la plus chaude jamais mesurée, le 2 octobre 2023 rentre ainsi « dans le top 3 des journées les plus chaudes d’octobre, derrière le 03/10/1985 (21,8°C) et le 02/10/1985 (21,4°C), et devant le 02/10/2001 (21,0°C) », a détaillé la même source.

Record mensuel à Navarrenx

L’indicateur thermique national se définit comme la moyenne de mesures quotidiennes de température moyenne de l’air dans 30 stations météorologiques réparties de manière équilibrée sur le territoire métropolitain. En considérant les températures maximales, et non les moyennes, « la journée d’hier (lundi) établit un nouveau record mensuel à l’échelle de la France, avec un indicateur national de 29,1°C, devant le 02/10/2011 (28,2°C) et le 01/10/2023 (28,2°C) », précise Météo-France.

« Jamais une valeur de T°C maximale aussi forte n’avait été relevée en octobre en France métropolitaine. Avec 35,8°C la station de Navarrenx (64) constitue le nouveau record national mensuel de T°C maxi », a précisé l’organisme public mardi en fin d’après-midi sur le réseau X (ex-Twitter).

Septembre déjà record

« Après avoir battu son record mensuel de T°C maxi en août et en septembre, la station de #Lyon Saint-Exupéry bat à nouveau son record pour un mois d’octobre avec une valeur de 29,0°C », a-t-il aussi indiqué. La journée de lundi a été marquée par des températures nettement supérieures aux 30 degrés dans plusieurs régions de France. Les températures s’infléchissent mardi mais un nouvel épisode de chaleur est attendu dans les jours qui suivent.

Ces températures exceptionnelles interviennent dans le sillage d’un mois de septembre record, le plus chaud jamais enregistré dans de nombreux pays d’Europe, poursuivant une série de presque deux ans au-dessus des normales de saison en France. Ces épisodes de chaleur sont rendus plus fréquents et plus intenses par le réchauffement climatique d’origine humaine, estiment les scientifiques. Ils sont également plus précoces et plus tardifs.