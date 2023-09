« Planter des arbres sur la place de la mairie, ce n’était vraiment pas gagné. C’était même inimaginable il y a quelques années. Ce n’était pas simple mais on y est arrivés. » Depuis son bureau situé au premier étage, la maire de Rennes Nathalie Appéré (PS) peut désormais voir des arbres. Pas des trucs moches desséchés qui survivent dans des pots grâce à un arrosage quasi quotidien. Non, de vrais chênes plantés en pleine terre dont l’objectif affiché est très clair : végétaliser une place pavée et lui offrir un peu d’ombre. Depuis l’arrivée de ces 18 troncs feuillus en 2022, le visage de la place de l’Hôtel de ville a été largement modifié. Et c’est l’une des cartes postales de la capitale bretonne qui a été changée pour toujours.

Voulue depuis des années, cette végétalisation a été rendue possible grâce au feu vert de l’architecte des bâtiments de France (ABF). Véritables gourous du patrimoine, ces agents du ministère de la Culture sont capables de mettre à mal tout projet politique quand ils brandissent leur veto. Mais peuvent-ils fermer les yeux aux réalités de nos villes qui cuisent sous l’effet des canicules répétées et du réchauffement climatique ? « Il y a un moment où les règles patrimoniales doivent évoluer », espère Nathalie Appéré.

Les places de France commencent à changer

La maire de Rennes est loin d’être la seule à mettre les pieds dans le plat. Partout en France, on tente par tous les moyens de rafraîchir les espaces publics les plus emblématiques. Montpellier va dépenser 40 millions d’euros pour planter huit ormes sur la place de la Concorde et y installer un miroir d’eau. Un chantier coûteux et rendu complexe par la présence d’un parking souterrain, comme souvent dans les métropoles. A Lyon, c’est la place Bellecour qui fera l’objet d’une végétalisation. Mais là non plus, ce ne sera pas simple. La municipalité lyonnaise explique que la plus grande place piétonne d’Europe « présente de fortes contraintes liées à son niveau de protection patrimoniale ». A Bordeaux, la majorité écologiste a réussi à planter une vingtaine d’arbres sur la très minérale place Pey-Berland, malgré l’opposition de la droite.

A Toulouse, 28 arbres ont été plantés dans des jardinières de plusieurs essences différentes place du Capitole. - L. Tollon/20 Minutes

A Toulouse, l’immense place du Capitole qui s’est transformée en four cet été va également être végétalisée. Mais ici, pas question de planter en pleine terre. Les 28 arbres ont été laissés en pot et sont accompagnés d’une ombrière qui a suscité quelques moqueries dans l’été. « Nous faisons face à un nombre de contraintes inédites », explique Jean-Luc Moudenc, le maire de la Ville rose. Selon lui, c’est l’architecte des bâtiments de France qui a demandé à diviser par deux l’ombrière « car la façade du Capitole doit être entièrement visible ». Dans les rangs des élus toulousains, on assure « comprendre » ces contraintes, tout en faisant le constat que « beaucoup de projets ont été refusés » ces dernières années. Sollicité, le ministère de la Culture rappelle qu’il n’est bien souvent pas responsable de l’impossibilité de planter. « Les limites qui peuvent être rencontrées sont souvent liées à des conditions physiques ou à la densité des réseaux qui limitent la plantation d’essences dans les sols ». Les tunnels de métro, les canalisations, les égouts ou les parkings souterrains sont autant d’obstacles créés par l’homme.

Les arbres, pas toujours possible, mais…

Si les exigences patrimoniales ont longtemps fait loi, elles commencent doucement à irriter les élus locaux, coincés entre la nécessité de végétaliser leurs centres-villes et la préservation de leur histoire. La faute aux architectes des bâtiments de France ? « Je pense qu’il faut battre en brèche cet argument donné par certains élus, qui disent ne pas pouvoir renaturer leurs centres-villes parce que les architectes des bâtiments de France ne veulent pas », recadre Didier Jeanjean, adjoint au maire de Bordeaux en charge de la nature en ville. « Je crois qu’en travaillant avec eux, on peut trouver des solutions. Parfois, plutôt que de planter un arbre, il vaut mieux privilégier des strates basses, cela permet de conserver la perspective sur le beau bâtiment qui est derrière », glisse l’élu.

En procédant ainsi, on ne fait pas d’ombre mais on rafraîchit un peu l’ambiance en surface, tout en ramenant de la biodiversité. A Lyon aussi, on plaide pour une meilleure concertation. La capitale des Gaules mène en ce moment avec les ABF un diagnostic général afin « de définir les qualités et les enjeux patrimoniaux des espaces publics en vue de leur adaptation aux enjeux climatiques ». Récemment, un chantier mené sur la place Sathonay a permis de renaturer des espaces qui servaient au stationnement. La façade de la mairie du 1er arrondissement a également été végétalisée. Et ce, avec la bénédiction de l’ABF.

Face à la réalité du réchauffement climatique, les référentiels des architectes ont-ils évolué ? Sollicité, le ministère de la Culture n’est pas aussi catégorique. « La ville historique est compatible avec la présence de la nature. Elle a traversé le temps, avec elle. Les architectes des bâtiments de France et les services patrimoniaux du ministère sont ouverts aux projets de végétalisation des espaces, dans le respect de leur histoire et dans l’intérêt de leur présent », assure le ministère. Avant de préciser que « les nouveaux référentiels privilégient des espèces végétales plus résilientes » face au climat réchauffé et aux sécheresses.

La place Bellecour, à Lyon, fait l'objet d'une importante réflexion autour de sa végétalisation. - R. Doucelin/SipaDOUCELIN

Plutôt que de planter partout et n’importe comment, les architectes des bâtiments de France plaident pour « une échappée visuelle vers de grands horizons paysagers ». C’est beau, c’est poétique, mais est-ce que ça permet de lutter efficacement contre les îlots de chaleur ? A quoi bon préserver une place si elle est désertée pendant les trois mois d’été ?

« Il faut se garder de doctrines toutes faites »

Au fil du temps, les ABF ont pourtant accepté de s’adapter aux réalités du monde moderne. Fin 2022, un texte cosigné avec le ministère de la Transition énergétique offrait davantage de latitude pour développer l’énergie solaire sur les toits de bâtiments classés « tout en garantissant la préservation du patrimoine ». Pour un rendu harmonieux, ils plaident pour « des regroupements de végétaux, judicieusement agencés et orientés pour qu’ils aient un réel effet sur la diminution de la température et l’hygrométrie ». Plutôt que de statuer seuls, les architectes des bâtiments de France s’entourent aujourd’hui de spécialistes comme des écologues ou des paysagistes. « Il faut se garder de doctrines toutes faites. La nature est trop souvent perçue que par son aspect végétal », rappelle le ministère de la Culture.

Chaque projet passe par une discussion, une négociation, une révision du projet. Parfois très ambitieuses, les volontés des élus doivent parfois être revues à la baisse pour se conformer aux règles. A Rennes, la maire rêvait d’une mini-forêt remontant de la place de la République à la place du Champ-Jacquet. Mais pas question pour les gardiens du patrimoine d’effacer les immeubles à pan de bois derrière une végétation trop dense. « On a beaucoup discuté. Au départ, il était question d’un seul arbre. On a réussi à en obtenir quatre », se félicite la maire socialiste. Le problème pour ces élus, c’est qu’ils héritent bien souvent des choix architecturaux de leurs prédécesseurs, dont beaucoup avaient un goût prononcé pour le pavé. « Il faut arrêter avec la façon dont Bordeaux s’est minéralisée ces dernières années », assure Didier Jeanjean.

L’élu bordelais refuse cependant de sacrifier l’héritage patrimonial sur l’autel de la végétalisation. « Nous sommes dans un milieu urbain classé, il faut adopter une démarche qui le prenne en compte. Le classement Unesco, la ville de pierre, c’est l’histoire de Bordeaux ». L’accélération perceptible du réchauffement de notre climat vient pourtant chahuter la tranquillité de ces pierres. Et force les responsables locaux à redessiner le visage de nos villes avant qu’elles ne soient désertées.