Canicule EN DIRECT : L’Ile-de-France va entrer en vigilance orange à midi…

08h17 : Pollution à l’ozone, notamment en Ile de France

Les fortes chaleurs et l’ensoleillement réagissent avec les gaz d’échappement des voitures et camions et des composés organiques volatils pour générer de l’ozone, un gaz nocif en basse altitude qui provoque des problèmes respiratoires et des crises d’asthme.

C’est ce que subit l’Ile-de-France depuis mercredi, avec « un vent faible empêchant la dispersion de la pollution », a indiqué l’organisme Airparif, qui estime qu’aucune amélioration « franche » n’est à attendre avant le début de semaine prochaine.

La préfecture de police a mis en place depuis mercredi des mesures de restriction de la circulation pour réduire les émissions, sans déclencher la circulation différenciée.