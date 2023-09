La vague de chaleur tardive et inédite continue de s’étendre sur l’Hexagone. Météo-France a placé pour ce mercredi 44 départements en vigilance jaune canicule, après une journée de mardi marquée par de nouveaux records de température pour un mois de septembre.

Dans son dernier bulletin à 00H00, l'organisme public de prévision a levé la vigilance jaune pour les départements de la Creuse, de la Corrèze et du Cantal.

Malgré la fin de l'été météorologique fin août, des températures inhabituelles affectent une large portion ouest du pays, où la chaleur devrait persister jusqu'à dimanche, avec des nuits remarquablement chaudes.

Quelques averses attendues sur la pointe bretonne

Côté ciel, le temps sera à nouveau agréable avec de belles éclaircies en général. Sur la façade ouest un voile de nuage sera présent par moments. La couche nuageuse deviendra plus épaisse sur le Nord-Ouest dans la soirée. Quelques averses seront attendues sur la pointe bretonne.

Les minimales seront comprises entre 10 et 16 degrés sur le Nord-Est, 15 à 20 degrés en général ailleurs, jusqu’à 18 à 22 en bord de Méditerranée. Les maximales resteront chaudes et atteindront 31 à 35 degrés du Sud-Ouest à l’intérieur de la Bretagne et au Centre, jusqu’à 35 à 37 degrés par endroits. En bord de Méditerranée et sur les côtes de Manche, on attendra entre 23 et 30 degrés.

Des records mensuels battus

Mardi à 17 heures, de nouveaux records mensuels ont encore été dépassés, indique Météo-France. Ainsi, les températures ont atteint 31,3 °C à Saint-Brieuc (dont le précédent record date de 30,4 °C en septembre 2016), 34,6 °C à Chartres (dépassant les 34,3 °C en septembre 2020), 34,3 °C à Chalon-sur-Saône (contre 33,8 °C en 2020), 35,4 °C à Nevers (contre 35,3 °C en 2020), 33,0 °C à Langres (contre 32,5 °C en 2020) ou encore 31,5 °C à Annecy (dépassant 30,9 °C en 2020).

