Il va encore faire très chaud ce mardi pour une grande partie de l’Hexagone. Le temps sera calme et ensoleillé, selon Météo-France qui a émis une vigilance jaune pour canicule dans 43 départements. Peu de changement côté ciel, le bleu dominera malgré des bancs de fins nuages élevés, plus fréquents sur le nord et l’est du pays, poursuit l’institut météorologique.

Sur la façade atlantique, le voile nuageux présent au lever du jour se délitera en matinée mais laissera parfois place à quelques plaques de nuages bas, sur le sud Bretagne principalement. Globalement, c’est un temps estival qui dominera.

Jusqu’à 30 à 34 degrés sur quasiment tout le pays

Les températures seront en légère baisse mais resteront très élevées. Les minimales iront de 15 à 20 degrés du nord-est à l’Atlantique, localement jusqu’à 22 dans le Centre-Ouest et sur le pourtour méditerranéen.

Les maximales seront homogènes avec 30 à 34 degrés sur quasiment tout le pays, un peu moins sur le Finistère et la Corse, avec des pointes à 35 ou 36 degrés sur le centre et le sud-ouest.