Et c’est reparti ! Après une grosse semaine de répit, c’est le retour des fortes chaleurs. En cette semaine de rentrée scolaire, Météo-France prévoit un « épisode de fortes chaleurs tardives et durables ». Ainsi, selon les prévisions, « ces fortes chaleurs devraient durer une grande partie de la semaine prochaine, en s’exportant progressivement au nord et à l’est ».

Dès lundi, combinée à un fort ensoleillement et des vents de terre, une « masse d’air très chaud pour la saison » devrait arriver sur une large partie à l’ouest du pays, où sont attendus jusqu’à 39 °C localement en Gironde, en Charente-Maritime, en Charente et dans le Périgord. « Ailleurs, les maximales seront souvent comprises entre 28 et 32 °C, mais 25 à 28 °C près des frontières du nord-est. » Par ailleurs, vingt-et-un départements de la moitié Ouest de l’Hexagone ont été placés en vigilance jaune canicule.

« Aucun véritable rafraîchissement » avant au moins dimanche prochain

Mardi, la vague de chaleur s’étendra jusqu’au Bassin parisien, où sont attendus jusqu’à 36 °C. Mercredi, les fortes températures se concentreront principalement sur la bande moitié sud du pays. L’épisode est en partie dû à une « goutte froide » venue du Portugal, qui va favoriser « la mise en place dimanche d’une puissante dorsale de hautes pressions sur le pays, tout en dirigeant sur le pays une masse d’air très chaud », ajoute Météo-France.

Pour le moment, les prévisionnistes de Météo-France notent « aucun véritable rafraîchissement » avant au moins dimanche prochain. « Ainsi, la durée de cet épisode de fortes chaleurs, combiné à son intensité et son caractère tardif, s’annonce remarquable à l’échelle du pays. »