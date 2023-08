Canicule EN DIRECT : Après des chaleurs exceptionnelles, place à de violents orages…

07h26 : « Un marqueur du changement climatique »

Les thermomètres ont continué jeudi de pulvériser les records, avec 42,9 °C à Mirande (Gers), 42,5 °C à Montauban et à Agen, 41,4 °C à Lyon… Fort heureusement, vendredi, ces records ne devraient pas être battus en raison de la baisse tant attendue des températures.

Ces derniers jours, la France a connu une vague de chaleur exceptionnellement tardive. « On est sur une série de trois journées les plus chaudes enregistrées après un 15 août à l’échelle de la France », a précisé jeudi à l’AFP Lauriane Batté, climatologue au sein de Météo-France.

Selon les experts, les phénomènes météorologiques extrêmes se sont intensifiés récemment en raison du réchauffement climatique, responsable d’épisodes de canicule et de périodes de sécheresse à la fois plus fréquents, plus longs et plus intenses.

« Il est incontestable que ce qu’on est en train de vivre actuellement est un phénomène qui est déjà un marqueur du changement climatique », juge Lauriane Batté. « Les simulations montrent qu’on a une probabilité accrue d’avoir des vagues de chaleur en début et en fin d’été », souligne-t-elle.