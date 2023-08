Le 28 juin 2019, il fait une chaleur pas possible, lorsque Bernard Valette s’approche de sa station météo. Chaque jour, depuis le début des années 1960, comme son père le faisait avant lui, cet agriculteur, volontaire pour Météo France, renseigne minutieusement la température qu’il fait, dans ses vignes, à Vérargues (Hérault). Mais ce jour-là, dans ce village de 700 habitants, devenu Entre-Vignes depuis qu’il a fusionné avec une commune voisine, la canicule est intense. Plus qu’elle ne l’a jamais été. Sans trembler, Bernard Valette note sur son registre la température qu’il vient d’observer : 46 degrés.

« C’était monté tout en haut de la feuille ! », confie cet octogénaire à 20 Minutes. Sans le savoir, il est le premier à avoir enregistré la plus haute température jamais atteinte en France. « Si j’ai été surpris ? Je ne sais pas… On voyait bien qu’il faisait chaud, très chaud ! », confie Bernard Valette. « Vous savez, sourit-il, quand vous sortez, qu’il fasse 40, 43 ou 46, c’est à peu près pareil ! » Le lendemain, les Unes de la presse s’inquiètent des 45,9 degrés observés par une station automatique de Météo France à Gallargues-le-Montueux (Gard), à 8 km des vignes de Bernard Valette. On ne sait pas encore que cet agriculteur, passionné de météorologie, a vu, lui, le mercure monter plus haut encore.

« On ouvrait les fenêtres, et on les refermait tout de suite »

Alertées, les équipes de Météo France procèdent alors à d’importantes investigations à Vérargues, pour confirmer ce triste record. Trois semaines plus tard, la température relevée par Bernard Valette est validée : les 46 degrés affichés par la station météo du viticulteur sont officiellement la température la plus haute jamais enregistrée en France. « Les gens m’ont dit "Vous avez gagné !" J’ai dit "J’ai gagné quoi ? Moi, je ne fais que noter ce que je vois !" », plaisante l’octogénaire. Cette journée, Micheline Valette, son épouse, s’en souvient comme si c’était hier. « Je disais à mon mari "Va voir, va voir à la station !", raconte-t-elle. Il n’y avait pas du tout de vent ce jour-là, raconte-t-elle. C’était impressionnant. Depuis trois ou quatre jours, déjà, il faisait très, très chaud. On ouvrait les fenêtres, et on les refermait tout de suite. Je n’ai jamais eu chaud comme ça. »

🌡️C'est officiel : on a atteint les 46 °C en France lors de la vague de chaleur de la fin juin ! Après contrôle et expertise par les climatologues de Météo-France, cette valeur a été validée. 👉 https://t.co/nZ0uXY7CCk pic.twitter.com/Pdao8XkOFK — Météo-France (@meteofrance) July 19, 2019



Personne, à Vérargues, ne s’aventure dans les rues. « A partir de 10 heures du matin, il n’y avait plus personne, se souvient Micheline Valette. Tout le monde était à la maison. Les murs en pierres étaient brûlants. » Ce 28 juin 2019 est resté marqué dans la mémoire de Quentin Rey, passionné, lui aussi, de météo. Ce jour-là, le jeune homme, qui vit à Beaulieu, à 7 km de Vérargues, grimpe dans sa voiture, après une journée de boulot, à Castelnau-le-Lez. « En partant au travail le matin, je m’attendais à ce que les températures soient élevées, confie-t-il. C’est dans l’après-midi, lorsque j’ai quitté mon bureau, climatisé, que j’ai été confronté à la réalité. En tant que passionné, ça peut paraître bizarre, mais j’ai voulu expérimenter le retour à la maison avec les fenêtres ouvertes, plutôt qu’avec la climatisation. » Et c’était « affreux », se souvient Quentin Rey.

« Je n’ai aucune envie de vivre à nouveau » cette chaleur

« L’air était si chaud que ça me piquait les yeux, explique-t-il. J’ai fini par fermer, et mettre la climatisation ! » A bon port, ce fou de météo ne résiste pas à faire un « petit tour » dans son quartier. Mais « le corps n’est clairement pas fait pour gérer ces hautes températures, poursuit-il. Le moindre effort est compliqué. Je suis rentré m’hydrater. Les volets fermés, un ventilateur avec des serviettes humides… » Ce n’est qu’un peu plus tard, dans la soirée, que le jeune homme apprendra que la station de Vérargues avait atteint les 46 degrés. « On avait du mal à le croire entre passionnés, confie l’Héraultais, membre de la communauté d’Info Climat. C’est une valeur folle. Mais je n’ai aucune envie de la vivre à nouveau », même s’il sait bien, malheureusement, que ces chaleurs, on en verra d’autres.

Christian, épicier à Saint-Christol, la commune qui a fusionné avec Vérargues, était dans son commerce, ce jour-là. Il n’avait pas la climatisation. « Mais avec les réfrigérateurs, ça allait, se souvient-il. Malheureusement, je sais bien qu’on en vivra d’autres, des épisodes de ce genre. » Depuis, quand il fait chaud, Christian adapte les heures d’ouverture de sa petite épicerie. « Au lieu d’ouvrir à 16h15, j’ouvre à 17 heures », confie-t-il. « Ça encourage les gens à ne pas sortir de chez eux aux heures les plus chaudes. »

Les vignes ont « grillé comme s’il avait eu un barbecue »

Pour Rodolphe Coulondre, le 28 juin 2019 restera une triste journée. La canicule intense qui s’est abattue cette après-midi-là à Vérargues a complètement « grillé » ses vignes. « Comme s’il avait eu un barbecue, détaille-t-il. Les grains se sont complètement desséchés. Heureusement, en plaine, les vignes ont été moins impactées. Mais on a eu, à peu près 60 à 70 % de pertes. Et l’année d’après, on a eu une récolte minimum. On a mis deux ans à nous en remettre. » Ce jour-là, « c’était comme si on sortait un plat du four, c’était la même chose, poursuit le vigneron. On avait constamment une bouffée de chaleur qui arrivait sur nous. C’était impossible de rester dehors. C’est assez traumatisant. »

A Vérargues, Bernard et Micheline Valette sont de parfaits témoins, depuis plus de 60 ans, des bouleversements climatiques. « On s’en rend bien compte, ces dernières années », souffle l’Héraultaise. Jadis, « des moments de très grosses chaleurs, on en avait, bien sûr, au mois d’août et même en septembre. Moi, je faisais les vendanges, à l’époque. Et je vous garantis qu’à 14 heures, il faisait chaud. Mais 46 degrés, non. Jamais. Dans mon jardin, mes fleurs, je les arrosais deux à trois fois par semaine. Aujourd’hui, si je ne les arrose pas tous les jours, hé bien… » Elles meurent, osent à peine dire la septuagénaire.

Si, aujourd’hui, toutes les stations ont été automatisées par Météo France, son mari, Bernard, continue de noter chaque jour les températures, « pour lui, parce que c’est sa passion. Et pour la Cave coopérative du muscat de Lunel, aussi ». Et il sait parfaitement bien qu’un de ces jours, peut-être notera-t-il sur son registre, plus de 46 degrés.