Ce jeudi matin, les casquettes, chapeaux et foulards étaient de rigueur pour la majorité de la soixantaine de vendangeurs, présents dans le vignoble du château Carbonnieux, qui donnait le coup d’envoi de ses vendanges pour les blancs (sauvignon blanc et sémillon). Ce grand cru classé en appellation Graves-Pessac Léognan, s’étend sur une centaine d’hectares au sud de Bordeaux, moitié blanc et moitié rouge.

Les températures ne sont pas descendues sous les 24 °C durant la nuit, et à 7 heures, le thermomètre affichait déjà 26 °C. « On aurait voulu commencer plus tôt, mais il ne fait pas encore jour », explique Freddy, le chef de culture. « Ces températures dès le matin, c’est du jamais-vu, nous confie un vendangeur. On a l’habitude de travailler sous de fortes chaleurs, mais d’ordinaire le matin au moins c’est frais, alors que là on doit commencer avec déjà 25-26 °C ! »

Noémie, qui fait les vendanges depuis trois ans dans cette propriété, explique qu’avec « le réservoir d’eau mis à notre disposition, on va pouvoir s’arroser régulièrement pour faire descendre la température, et surtout il faut boire beaucoup. » « Se couvrir, et se reposer » est également primordial, souligne une de ses collègues.

Refroidir des raisins trop chauds

« Il faut veiller au confort du personnel, poursuit le chef de culture, car les vendanges vont durer six à sept semaines. C’est pourquoi on fait des pauses, et on arrête vers 11h30-12 heures, pour préserver les organismes. » Les organismes, et le raisin. Car il faut aussi « veiller à la qualité de la vendange : on ne peut pas ramasser de la vendange trop chaude, même si on a ce qu’il faut pour rafraîchir les raisins au chai », ajoute Freddy.

« Cette canicule, ce n’est bon ni pour les humains, ni pour le vignoble », confirme Eric Perrin, copropriétaire du château. « Ce matin, les raisins que l’on entre dans le chai sont déjà à la température qu’ils atteignent d’ordinaire en milieu de journée pour une fin de mois d’août », analyse son fils, Andreas Perrin, maître de chai. Conséquence : au lieu de les rentrer directement dans le pressoir, « on va devoir les refroidir avec des mécanismes de réfrigération, ce que l’on fait tous les ans, mais pas dès le matin, et pas forcément avec autant de puissance. Cela va donc représenter une consommation énergétique supplémentaire. »

Le ramassage du raisin blanc a démarré ce jeudi 24 août pour le château Carbonnieux dans le Bordelais. - Mickaël Bosredon

Le refroidissement de la vendange est nécessaire en vue « des processus de pressurage, qui sont l’étape clé pour la vinification en blanc », explique encore Andreas Perrin. « Au-delà de 20 °C, il peut y avoir des départs en fermentation, et des mécanismes chimiques peuvent s’activer, ce qui peut entraîner des pertes d’arôme. »

La crainte de la perte d’arôme

La perte d’arôme, c’est l’un des craintes au château Carbonnieux pour des vendanges si précoces. « Quand on ramasse mi-août, nous devons être beaucoup plus vigilants et veiller à ne pas arriver dans une situation de surmaturité, explique Eric Perrin. Nous avons surtout peur, par cette canicule, de connaître des phénomènes de chutes d’acidité et de combustion des arômes, alors que nous devons préserver de la fraîcheur, du fruit et de l’acidité dans nos vendanges. »

Après avoir été ramassé et trié, le raisin devra être refroidi avant de passer dans le pressoir. - Mickaël Bosredon

Une situation qui s’est inversée par rapport aux années 1970-1980. « A cette époque, c’était plus complexe d’amener le raisin à maturité, surtout le cabernet, se souvient Eric Perrin, nous étions alors autorisés à chaptaliser, c’est-à-dire additionner du sucre pour remonter le degré en alcool, ce qui amenait le complément de ce que le soleil n’avait pas donné. »

« Le mois d’août devient la norme pour le début des vendanges »

Ce qui a changé entre-temps, c’est la montée des températures et la date de démarrage des vendanges, qui s’est inexorablement avancée. « Les vendanges démarraient d’ordinaire toujours après le 15 septembre pour les blancs, poursuit le copropriétaire du domaine. Dans les années 1990, on a commencé à avoir des vendanges début septembre, puis il y a eu une bascule avec la canicule de 2003, où on s’est retrouvé avec des vendanges mi-août. Et derrière, ça s’est enchaîné. »

« Le mois d’août devient la norme, confirme Andreas Perrin, mais avec de telles chaleurs c’est du jamais-vu, même s’il avait fait chaud plus longtemps en 2022. Petit à petit, nous sommes en train de connaître les mêmes conditions climatiques que dans le Languedoc-Roussillon, où les vendanges démarrent début août et se font parfois la nuit. »

Depuis quelques années, « nous connaissons davantage un climat méditerranéen » reconnaît également Eric Perrin. « Est-ce que demain nous aurons des cépages méditerranéens, pourquoi pas ? La question de modifier nos règles de production, avec l’hydratation de nos vignobles, se pose également. Nous sommes entrés dans une ère environnementale. »

Une récolte qui s’annonce prometteuse

La problématique du bio est également sur la table. « Un tiers de la propriété est en bio, et la question de convertir toute la propriété se pose évidemment, admet Eric Perin. Quand bien même ce système de culture n’est pas toujours efficace concernant la protection de nos vignobles face aux maladies, notamment lorsque l’on connaît des alternances, comme cette année, de pluie, de chaleur et de climat tropical, qui sont des nids de développement pour les champignons. » L’année 2023 a d’ailleurs été marquée par une forte propagation de mildiou dans les vignes du Bordelais.

Château Carbonnieux a été relativement épargné par cette maladie, puisque le déficit en volume de production est estimé à environ 3 % seulement. « On a fait ce qu’il fallait, on était tout le temps à l’affût, explique le chef de culture. C’était une année intense car la vigne a poussé très vite, et il a fallu être très réactif derrière. Mais aujourd’hui, la récolte s’annonce très prometteuse. »