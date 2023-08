Canicule EN DIRECT : Toujours 17 départements en vigilance rouge, 25 départements en vigilance orange orages…

07h25 : Jeudi matin, « les températures sont partout très élevées »

Ce jeudi, au petit matin, « les températures sont partout très élevées, généralement entre 20 et 25 °C, voire 25 à 30 °C par endroits », a indiqué Météo-France. « A 5 heures ce matin, on relève encore 29 °C à Toulouse » ou « 30 °C à Castres-Mazamet ».

C’est dans le Sud et la vallée du Rhône que la canicule est la plus étouffante. Météo-France insiste sur sa durabilité et son intensité, tout en soulignant son caractère « remarquable voire exceptionnel » dans cette région, sur « le sud du Massif central, en Occitanie ou jusqu’à l’est de l’Aquitaine ». Jeudi, Météo-France maintient 17 départements du Sud et de l’Est en vigilance rouge canicule et 39 autres apparaissent en orange.