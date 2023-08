Une vigilance météo commence à en chasser une autre. La canicule persistera ce jeudi sur une grande partie sud de l’Hexagone tandis qu’une dégradation orageuse circulera au Nord, selon les prévisions de Météo-France.

En tout, 19 départements seront toujours en vigilance rouge canicule et 62 en orange (plus l’Andorre). Seuls 15 départements se trouveront en jaune, en Bretagne et dans le Grand-Est principalement. Quelque 25 départements seront en vigilance orange pour orages violents principalement sur le nord du pays.

Des orages et des rafales de vent dans le Nord

Dès ce jeudi matin un épisode orageux actif balayera d’ouest en est les régions allant de l’intérieur des Pays-de-la-Loire à la Normandie, l’Ile-de-France et les Hauts-de-France. Ces orages seront accompagnés de grêle, de fortes intensités pluvieuses, et de rafales de vent pouvant atteindre les 80 à 100 km/h, très localement.

🔴 19 départements en Rouge

🔶 62 départements en Orange et l'Andorre pic.twitter.com/nolh1jDg4b — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 23, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sur le Nord-Ouest et le Nord, la dégradation orageuse amorcée dans la nuit se confirmera en journée. Le ciel sera très chargé et des averses orageuses circuleront dès le matin. Les orages seront parfois forts avec de la grêle et de violentes rafales de vent. L’après-midi et en soirée, ce temps orageux gagnera ponctuellement le Nord-Est et de nouvelles salves orageuses seront attendues au nord de la Loire, en particulier sur le nord de la Bretagne, la Normandie et les Hauts-de-France.

Sur la moitié sud, la Corse et l’extrême Nord-Est, la canicule persistera. Sous une chaleur écrasante, la journée sera bien ensoleillée en plaine, excepté quelques entrées maritimes de nuages bas le matin autour du golfe du Lion et en fin de journée sur le Pays basque.

Encore près de 40 degrés attendus dans le Sud

En montagne, des cumulus bourgeonneront, pouvant déclencher des averses isolées sur les Alpes, les Pyrénées et plus rarement l’Auvergne. En soirée quelques ondées seront également possibles sur le Sud-Ouest.

Les températures minimales iront de 17 à 21 degrés sur la moitié nord du pays, 20 à 26 au sud. Les maximales varieront entre 22 et 28 près de la Manche, 28 et 33 des Pays-de-la-Loire à la Lorraine en passant par le Bassin parisien, entre 34 et 38 de l’Alsace au Centre, et seront voisines de 40 degrés dans les terres sur la moitié sud.