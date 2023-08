De notre envoyée spéciale à Monteux (Vaucluse)

Arnaud Peyre se saisit du thermomètre qu’il a installé sur un muret, en plein soleil, tout près de son bureau de directeur. A 15 heures ce mercredi, le mercure affiche 41 degrés au centre de vacances de la Dénoves, à Monteux. « « Attendez, on va le mettre à l’ombre, et on va voir ! ». Le directeur s’exécute sous une chaleur étouffante. Le département du Vaucluse, où se trouve le centre, est classé en vigilance rouge à la canicule depuis midi. Non loin de là, à Orange, un record de température a été battu, avec 42,7 °. Une chaleur qui a bouleversé les plans des animateurs de ce centre et de la centaine d’enfants qu’il accueille cette semaine, la dernière avant sa traditionnelle fermeture des portes.

« On s’est adapté pour les repas, confie Arnaud Peyre. Certains groupes d’enfants mangent d’habitude sous la bâche, dehors. Mais avec la chaleur, ça fait serre. Les petits sont sous le préau. On a préféré mettre les 3-4 ans à l’intérieur et on a regroupé tous les autres sous les tilleuls argentés. »

« C’est rude pour tout le monde »

Il faut dire que l’effet de la chaleur sur les bambins âgés de 3 à 14 ans se fait sentir. « Ils sont plus fatigués, constate le directeur. Tout à l’heure, on a eu des petits qui sont venus pour un mal de tête. C’est rude pour tout le monde. On a rebriefé les animateurs ce matin sur le fait de faire attention aux casquettes, de les faire boire. Chaque groupe a un jerrican d’eau à sa disposition. On distribue aussi des petits vaporisateurs pour arroser les enfants. Il faut bien être vigilant. On nous confie des enfants. Ils sont là d’abord pour s’amuser, mais il faut avant tout qu’on les rende en bonne santé ! »

« Certains petits qui d’habitude ne font pas la sieste se sont endormis tout de suite », s’étonne encore Selma, animatrice du centre. « Il faut bien leur demander s’ils ont soif, parce que d’eux-mêmes, ils ne le disent pas, constate sa collègue Nerimene. Ils demandent plus facilement d’aller aux toilettes ! »

« Je préférerais être dehors »

A l’étage, un groupe est en plein atelier peinture, les tables collées à la fenêtre pour avoir un peu d’air. « Avec la chaleur, ils sont plus sages que d’habitude », sourit Arnaud Peyre. « On a changé le programme, ajoute le directeur. On a arrêté l’après-midi tout ce qui était activités sportives comme la thèque ou la tomate. On avait prévu un bowling demain mais ça suppose un quart d’heure de marche entre le parking et le bowling. On a préféré annuler. On privilégie les activités à l’intérieur. »

« Moi, je préférerais être dehors, parce que j’adore jouer dans la forêt, soupire Gabin après avoir montré sa peinture du jour. Mais il fait trop chaud. » « C’est plus compliqué de canaliser les plus grands avec cette chaleur, lance Théo, un autre animateur du centre. Ils sont habitués à pouvoir courir partout, et là on doit leur dire qu’il faut rester qu’à certains endroits, à l’ombre ! »

Compétition de ventriglisse

Dans le grand parc, dans un coin ombragé, à la veille du spectacle, certains répètent la chorégraphie, tout près de la petite piscine du centre, prise d’assaut par les enfants. « On a essayé d’aménager les créneaux pour qu’ils puissent plus en profiter, », explique le directeur. « Mais il faut veiller à ce qu’il n’ait pas de coup de chaud ou de malaise, ajoute Eric, le maître-nageur. Des enfants m’ont demandé de pouvoir se baigner avec la casquette. D’habitude, on n’a pas le droit. Là, j’ai dit qu’il n’y avait pas de problèmes. »

Derrière, une compétition de ventriglisse bat son plein. Dès qu’il a son jet d’eau, Théo se retrouve entouré d’enfants qui se ruent sous le flot rafraîchissant. « Est-ce que je peux aller dans la piscine ? », demande avec insistance Lenny, le bassin en plastique à peine gonflé. Le garçon de 9 ans plonge dans les quelques centimètres de profondeurs et se délecte. « Elle est glacée ! Mais j’ai tellement chaud ! »

Près de son bureau, Arnaud Peyre se saisit à nouveau de son thermomètre, à l’ombre depuis une poignée de minutes. « 35 degrés, lance-t-il. Pourquoi ils nous disent qu’il va faire 42 ? » « C’est à 17 heures, le pic », prévient son adjointe Tiphaine, sous le regard stupéfait de son responsable. Le Vaucluse fait partie des départements que Météo-France a maintenu en vigilance rouge ce jeudi.