A peine établi, déjà dépassé. Mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août, a annoncé Météo-France mercredi matin, alors que le pic de la vague de chaleur n’est pas encore atteint.

L’indicateur thermique national (moyenne quotidienne de la température moyenne de l’air relevée dans 30 stations météorologiques représentatives du territoire) a atteint 27,06 degrés mardi, a précisé l’établissement public. Auparavant, cette valeur n’avait été atteinte ou dépassée que 24 fois en France depuis 1947, essentiellement sur les 20 dernières années, et jamais aussi tardivement.

Lundi, l’indicateur thermique national s’était établi à 26,63 °C, battant le précédent record du 19 août 2012 (26,44°C), soit 5,8 degrés au-dessus de la normale de saison sur la période 1991-2020. Ces températures restent loin du record absolu de l’indicateur thermique national, établi à 29,4°C le 25 juillet 2019. Mais les températures moyennes les plus élevées sont généralement mesurées fin juillet-début août.

Des épisodes caniculaires plus intenses et plus tardifs à prévoir

La France traverse depuis le 17 août l’une de ses vagues de chaleur les plus tardives, avec un mercure prévu pour rester très élevé sur une grosse moitié sud jusqu’à jeudi. Cette chaleur s’inscrit dans la logique du réchauffement climatique qui prévoit que les épisodes de canicules pourront non seulement être plus intenses mais aussi survenir plus tôt ou plus tard que par le passé.

En France, les épisodes de chaleur survenant après le 15 août restent rares : seulement six sont intervenus depuis 1947, tous au 21e siècle (2001, 2009, 2011, 2012, 2016 et 2017), confirmant les prévisions des climatologues sur les impacts du changement climatique provoqués par les émissions de gaz à effet de serre.

Mercredi midi, compte tenu de la durée sur plusieurs jours de ces fortes chaleurs avec peu de répit la nuit, la vigilance rouge canicule va être étendue à 19 départements sur une large diagonale du Gers jusqu’à l’Ain.