« La Comédie, c’est un four pas possible ! » Thérèse-Françoise, « 84 ans et demi », a eu bien du mal à traverser la grande place, lundi après-midi, à Montpellier (Hérault), alors qu’un cagnard pas possible tapait sur les dalles. « C’est épouvantable ! J’étais en nage », souffle-t-elle, en agitant son éventail. Mais, « enfin ! », cette fringante octogénaire est au frais. Comme d’autres seniors, surpris par la chaleur étouffante qui s’est abattue sur la ville ces dernières heures, Thérèse-François s’est armée de courage, pour marcher jusqu’au Club de l’Âge d’or Bonnet, rue des Etuves (Ça ne s’invente pas).

Ici, la climatisation est calée sur 24 degrés. « On est bien ici ! », confie-t-elle. « A la maison, la climatisation, je n’en ai pas. Alors à 11 heures, quand le soleil commence à taper, je ferme les volets, et le soir, je fais courant d’air. Mais ça reste très difficile. »

« La climatisation, je viens la chercher ici »

« Moi, j’ai juste un ventilateur », reprend Maguy, le nez dans les cartes, qui presse sa camarade de jeu qui n’a pas vu que c’était, déjà, à son tour de jouer. « La climatisation, je viens la chercher ici ! » Violaine, elle aussi, étouffe, chez elle, « au dernier étage ». Alors au Club de l’Âge d’or, elle prend le frais. « Cette nuit, la température est à peine descendue », détaille cette sexagénaire, en complétant un puzzle de 1.000 pièces représentant… un soleil. « J’ai quelques astuces, moi aussi. Le soir, j’étends un drap mouillé sur le balcon, pour que ça rafraîchisse un peu la pièce, par exemple. »

Mais chaque nuit reste une épreuve. Alors avec la canicule, qui doit sévir au moins jusqu’à mercredi dans l’Hérault, la ville de Montpellier a décidé, depuis dimanche, d’ouvrir les Clubs de l’Âge d’or, d’ordinaire réservé aux seniors, à quiconque a besoin de passer un petit moment à l’abri de la fournaise, peu importe son âge. « Dès lors que la préfecture a déclenché la vigilance orange canicule, le maire Michaël Delafosse a souhaité ouvrir des Clubs de l’Âge d’or aux Montpelliérains, qu’ils soient adhérents ou non-adhérents, détaille Yves Barral, conseiller municipal, délégué aux Clubs de l’Âge d’or. Dimanche, on en a ouvert quatre. Et à partir d’aujourd’hui, huit clubs sont ouverts, pendant la période de canicule, de 10 heures à 18 heures, à tous les habitants qui le souhaitent. »

« On est mieux là que sous le cagnard ! »

C’est le cas de Patrick, 52 ans. Ce Montpelliérain, qui a encore quelques années à tirer avant la quille, est venu se mettre au calme, et boire frais, ce lundi après-midi, rue des Etuves. « La chaleur, je la vis très difficilement à la maison », confie ce quinquagénaire, qui se lève pour mimer la nuit difficile qu’il a passée, alors que le mercure a peiné à tomber en dessous des 25 degrés. « Alors on est mieux là que sous le cagnard ! »

Au Club de l'Âge d'or Bonnet, à Montpellier, ouvert à tous pendant la canicule. - N. Bonzom / Maxele Presse

Mais les non-adhérents sont encore trop peu, à venir s’abriter dans ces clubs du troisième âge. Ça ne se sait pas encore assez, ou, peut-être que les habitants n’osent pas. Toutefois, lors du dernier épisode de canicule, en juillet dernier, « le bouche à oreille, et le fait que le tissu associatif a beaucoup communiqué là-dessus, a fait que beaucoup d’habitants non-adhérents sont venus au Club de l’Âge d’or de la Mosson », pour se mettre à l’abri de la chaleur, confie Béatrice Cosme, la directrice de la Prévention des seniors au Centre communal d’action sociale (CCAS) de Montpellier.

Mais si le fait que la climatisation tourne à plein régime n’est pas pour déplaire à ceux qui se réfugient dans les Clubs de l’Âge d’or, les mamies et les papis que nous avons rencontrés sont tous d’accord pour dire que s’ils viennent ici, tous les après-midi ou presque, c’est surtout pour « le lien » qu’ils y trouvent. Ici, on joue aux cartes, au Scrabble, on fait même de la zumba et du karaoké. « A la maison, je l’ai, la climatisation moi, je ne viens pas pour ça ! », sourit Nicole, 72 ans, qui mélange frénétiquement les cartes avant d’attaquer une partie de tarot. « Si je viens, c’est pour tout le reste. » « On vient pour se rencontrer, pour passer des bons moments, reprend Gazi, 79 ans. Les responsables sont d’une gentillesse… Si elles voient quelqu’un seul, elles viennent tout de suite le voir, pour lui parler. » Un peu de chaleur, dans ces cas-là, personne n’est contre.