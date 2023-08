« Le centre-ville est désert, certains restaurateurs ont fermé leurs terrasses et ont aménagé leurs horaires. Il y aurait même des pénuries de glaçons dans quelques établissements » constate Marie, employée à l’office du tourisme de Grenoble. Il faut dire que la cité iséroise s’apprête à affronter des températures flirtant avec les 40°.

Mais elle ne sera pas seule puisqu’un gros tiers sud-ouest de l’Hexagone s’apprête à faire face à une vague de chaleur record ces prochains jours. Un dôme devrait englober plusieurs départements - 19 d’entre eux sont en vigilance orange canicule –, avec un mercure qui s’intensifiera de jour en jour. Et forcément cela aura un impact sur le tourisme.

Fréquentation record en altitude

Si la température devrait flirter avec les 38° à Annecy, de nombreux touristes migreront du côté du Mont-Blanc pour trouver un peu de fraîcheur. L’office du Tourisme de Chamonix nous annonce un taux de fréquentation record à l’Aiguille du midi ce week-end. La raison ? : « Au sommet de l’Aiguille, la température avoisine les 10°. L’ensemble des réservations en ligne pour y accéder sont quasiment complètes pour ce week-end ».

De son côté, Jean-Michel 63 ans, lecteur de 20 Minutes, est plus prévoyant. Cela fait des années qu’il renonce à séjourner dans le Sud-Est l’été, préférant poser ses valises sur la côte ouest, face à l’île d’Oléron : « Et j’en suis très heureux, s’enthousiasme-t-il. Si dans les années qui viennent la canicule s’y installe également, je remonterai plus au nord, en allant en Bretagne ou en Normandie si nécessaire. » Il reconnaît aussi avoir définitivement abandonné les voyages en Espagne, Italie ou Grèce durant l’été, des destinations où il fait « trop chaud » selon lui.

Le sexagénaire qui se laisse aller à quelques suppositions, pense que « dans quelques années ce seront les pays scandinaves qui accueilleront les touristes en quête de chaleur raisonnable ». De quoi libérer quelques places sur le téléphérique de l’Aiguille du midi.