On en dénombrait sept ce jeudi matin, ils sont désormais dix-neuf. Dix-neuf départements placés en vigilance orange et qui pourraient bien être frappés par une intense canicule dans les jours qui viennent.

Un dôme de chaleur sous lequel le mercure s’intensifiera jour après jour s’apprête à se former. Les départements de la région Auvergne-Rhônes-Alpes feront partis des plus touchés, alors que la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur a connu une surmortalité durant ce mois de juillet, suite à la canicule.

Vous aviez prévu de passer quelques jours en Auvergne-Rhônes-Alpes ou du côté du bassin méditerrannéen mais ces fortes chaleurs vous en dissuadent ? Vous changez de plans pour tenter de trouver un peu de fraîcheur sur les côtes Bretonnes ? A défaut de soleil et pastis, vous optez pour une bière fraîche dans les rues du vieux-Lille ? Vous résidez dans le Sud-Ouest et prévoyez de migrer ce week-end dans les montagnes en quête de températures plus clémentes ? Racontez-nous vos projets pour esquiver la canicule. Vos contributions serviront à la rédaction d’un article.