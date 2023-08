Le Rhône vivra sa deuxième canicule de l’année ce week-end. Météo-France a placé le département en vigilance orange à partir de midi, samedi. Plus de 36 °C sont attendus. Vendredi après-midi, la température atteignait déjà plus de 33 °C à Lyon. L’air chaud était également bien présent sur toute la région avec des pointes jusqu’à plus de 37 °C sur le sud Ardèche.

Samedi, les fortes chaleurs s’étendront à l’Ain, la Loire et les Savoies, en vigilance jaune, avec des seuils caniculaires qui seront atteints sur le Rhône, selon le bulletin de vigilance émis par Météo-France. La bascule des vents au sud-ouest continuera de drainer sur la région les masses d’air chaud espagnoles.

Les fortes chaleurs s'accentuent ce week-end en Rhône-Alpes. Les températures minimales seront notamment en nette hausse la nuit prochaine, avec pas moins de 18 à 23 °C au plus frais. Le département du Rhône passe en #vigilanceOrange #canicule pour un épisode débutant demain. pic.twitter.com/8c4Nb4Zuk8 — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) August 11, 2023



