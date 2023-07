Météo-France annonce que la vigilance orange pour canicule est toujours en cours ce jeudi pour quatre départements du Sud-Est, et prévoit un temps entre soleil et nuages pour vendredi.

Les départements maintenus en vigilance orange pour canicule sont le Var, les Alpes-Maritimes, la Corse-du-Sud et la Haute-Corse.

Le ciel sera néanmoins changeant ce vendredi et alternera entre ensoleillement et passages nuageux, qui seront parfois porteurs d'averses et localement d'orages sur l'est du pays, au nord de la Seine ainsi que sur les Pyrénées.