Le Sud-Est étouffe. La vigilance orange canicule, déjà en place depuis dimanche, est maintenue au moins jusqu’à vendredi soir sur 9 départements par Météo-France. Sont concernés les deux départements corses, l’Hérault, le Gard, le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence et les Alpes-Maritimes. Les Hautes-Alpes demeurent en vigilance jaune canicule, tandis que les départements du sud de l’Occitanie seront en vigilance jaune orages cette nuit.

Si les températures maximales ne sont pas aussi impressionnantes qu’en Italie ou en Espagne, avec tout de même une pointe à 35 °C attendue à Marseille cet après-midi, ce sont les températures nocturnes qui inquiètent le plus les prévisionnistes. Sur les neuf départements concernés par la vigilance orange, les températures ne devraient pas retomber sous les 22 °C en pleine nuit, et même rester aux alentours de 26 °C dans le pays niçois et sur la Corse.









Depuis plusieurs jours, ces températures qui ne descendent pas sous les 20 degrés, synonyme de « nuits tropicales », particulièrement éprouvantes pour les organismes, touchent Nice et Menton. Dans la nuit de mardi à mercredi, des records absolus (plus haute température tous mois confondus) de températures minimales ont été égalés ou dépassés en Corse à Cap-Pertusato, avec 26,7 °C, dans les Alpes à Meythet, avec 22,3 °C (égalant le précédent record d’août 1994) ou à Grenoble-St Geoirs avec 22,5 °C et à Chambery-Aix avec 24,8 °C.