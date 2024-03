Une association exhorte Decathlon d’arrêter de vendre des appâts vivants

Des crabes et des poissons barbotent dans leurs aquariums… Nous ne sommes pas dans une poissonnerie, ni dans un musée océanographique, ni même chez un passionné d’aquariophilie, mais… à Decathlon.

Le leader de l’équipement sportif propose en effet à ses clients, au rayon Pêche, d’acheter un crabe ou un poisson, pour 30 à 70 centimes d’euros, environ. Des appâts vivants, destinés à la pêche au vif. Une pratique controversée, qui consiste à attirer les carnassiers, notamment les brochets, les perches, les sandres ou les silures, en agitant un petit poisson, ou un crustacé, planté au bout d’un hameçon. Pour les membres de Paris Animaux Zoopolis (Paz), cela ne peut plus durer.

« Nous souhaitons que Decathlon arrête d’alimenter la souffrance animale », exhorte Amandine Sanvisens

Cette association, qui milite pour les droits des animaux, exhorte Decathlon, depuis plusieurs années, à bannir définitivement ces appâts vivants de ses rayons. Plusieurs pétitions ont été lancées en ce sens, dans plusieurs départements en France, notamment dans l’Hérault, la Meurthe-et-Moselle, la Gironde, la Loire-Atlantique ou l’Oise.

« Nous souhaitons que Decathlon arrête d’alimenter la souffrance animale, confie à 20 Minutes Amandine Sanvisens, la cofondatrice de Paz. Car la souffrance de ces "appâts", c’est du début, jusqu’à la fin. Elle commence à l’élevage. En France, aucune réglementation ne vise à limiter leur souffrance, contrairement aux élevages terrestres. On peut donc en mettre autant que l’on veut, dans un bassin. Les poissons sont tellement nombreux, parfois qu’ils se blessent entre eux. »

« Il n’y a aucune considération » envers ces animaux

L’association dénonce aussi le transport qu’ils subissent, jusqu’aux magasins. Et enfin, leur traitement, dans les rayons, avant qu’ils ne finissent dans les rivières, un hameçon planté dans le dos ou la bouche. « On voit bien qu’il n’y a aucune considération [envers les poissons ou les crabes], aucune bonne pratique [dans les magasins], poursuit la cofondatrice de Paz. Certains sont entassés, ou se retrouvent dans des aquariums sales, ou remplis de vase. On a déjà vu des cadavres, qui flottent. » Tout ça pour « quelques centimes », déplore la militante.

Des poissons vivants, vendus au magasin Decathlon de Montpellier, en juin 2023, selon l'association Paz. - Paz

« Decathlon ne fait aucune marge là-dessus, poursuit Amandine Sanvisens. C’est un produit d’appel, pour attirer les pêcheurs dans les magasins, et qu’ils achètent des cannes à pêche. Que Decathlon, leader sur le marché du sport, vende des animaux vivants, entre des tentes et des baskets… Ce n’est pas son rôle. » D’autant plus qu’il existe « d’autres techniques de pêche », relève la cofondatrice de Paz.

« On sait que ça bouge, en interne », chez Decathlon

Mais tous les magasins du groupe ne vendent pas des crabes ou des poissons vivants. Selon les estimations de l’association Paz, en France, sur 325 points de vente au total, 113 en proposeraient dans leurs rayons Pêche. « Et encore, nous ne parlons pas des vers de terre, poursuit la cofondatrice de Paz. Nous parlerons seulement des animaux où il y a un consensus sur leur souffrance, c’est-à-dire les poissons et les crustacés. »

Grâce au combat mené par l’association, les magasins de Foix (Ariège) et de Carcassonne (Aude) ont retiré ces produits un peu spéciaux de leurs rayons, se félicite Amandine Sanvisens. « C’est un début, concède-t-elle. On sait que ça bouge, en interne. »

Le groupe Decathlon assure qu’il est engagé dans une transition progressive vers la pêche au leurre

Sollicité par 20 Minutes, Decathlon souligne que « la pêche au vif est une pratique de pêche ancestrale », et que « l’alternative est la pêche au leurre », c’est-à-dire avec de petits objets qui imitent les proies.

« Decathlon est engagé dans la promotion et la distribution de leurres de plus en plus qualitatifs qui remplaceront progressivement les vifs, indique l’entreprise. Pour réussir cette transition qui ne peut pas être immédiate, il est pertinent de laisser Decathlon vendre encore des vifs et prendre le temps de convertir à la pêche au leurre. »

Le groupe précise que s’il cesse « brutalement de vendre des vifs, les habitués de cette pratique s’en procureront par d’autres circuits, moins engagés dans l’évolution vers la pêche au leurre ». De son côté, l’association Paz souhaite qu’une loi interdise la pêche au vif, en France. Et elle espère qu’un jour, des réglementations reconnaîtront, et encadreront la souffrance des poissons et des crustacés.