Une nouvelle espèce découverte au large de Banyuls-sur-Mer

Des prélèvements, effectués dans le canyon sous-marin Lacaze-Duthier, au large des Pyrénées-Orientales, Céline Labrune en a étudié des tas. Mais il y a près de quatre ans, en observant au microscope un échantillon ramené des profondeurs de la Méditerranée, cette chercheuse de l’Observatoire océanologique de Banyuls-sur-Mer a remarqué une minuscule bestiole qu’elle n’avait encore jamais vue : une sorte de crevette, munie de petites pinces et de pattes poilues.

« Notre travail consiste à étudier la biodiversité de la macrofaune benthique, explique la scientifique à 20 Minutes. La macrofaune benthique, c’est la faune de plus d’1 mm, qui vit dans la vase et le sable. Lorsque l’on étudie des prélèvements, on les tamise sur un tamis d’1 mm de maille, et on identifie toutes les espèces animales qui ont été retenues sur le tamis. » Un travail d’orfèvre, qui permet aux chercheurs d’étudier, régulièrement, la qualité ou la population des fonds marins.

Une poche marsupiale et des pattes velues

Ce jour-là, les petits camarades de cette espèce inconnue, restés sur le tamis, Céline Labrune n’a eu aucun mal à les identifier. Mais cette crevette filiforme, prélevée à 600 mètres de profondeur, la chercheuse n’a trouvé sa trace nulle part. « Je ne suis pas arrivée à trouver l’espèce qui correspondait » à ce petit animal, raconte-t-elle. Etonnée par cette découverte, la scientifique contacte alors Patricia Esquete et Benoît Gouillieux, deux confrères spécialistes des crustacés. Mais ils ont eu beau décortiquer les images de cette petite bête dans tous les sens, ils n’ont rien trouvé de semblable, eux non plus, dans la littérature scientifique. Et pour cause : cette petite crevette d’à peine 8 à 9 mm est une nouvelle espèce, qui n’avait jamais été observée auparavant.

Si elle ressemble à une crevette à première vue, cette espèce n'est pas de la famille des crevettes. - Benoît Gouillieux

D’ailleurs… Ce n’est pas une crevette. « Elle ne fait pas partie des crevettes », précise à 20 Minutes Benoît Gouillieux, ingénieur d’études à la station marine d’Arcachon (Gironde), qui dépend de l’université de Bordeaux. « Les crevettes, sont de l’ordre des décapodes, au même titre que les crabes. Cette nouvelle espèce ne fait pas partie du même ordre, mais de celui des péracarides. Les femelles péracarides ont la particularité de disposer d’une poche marsupiale, de petites structures, entre les pattes, qui leur permet de conserver leurs yeux près de son ventre, tout en permettant à l’eau d’y circuler, de manière continue. » Une bonne douzaine de papattes velues, deux pinces et une carapace articulée complètent le costume de ce petit crustacé.

Circulez, il n’y a rien à manger là-dedans

Mais, avis aux gloutons, il y a peu de chances que l’on retrouve cette espèce, un jour, sur un plateau de fruits de mer. Car elle est si fine, qu’il n’y a rien à se mettre sous la dent. « C’est vraiment tout petit ! », sourit Céline Labrune. « Mais cela reste de la nourriture pour d’autres organismes, cela ne fait aucun doute », reprend Benoît Gouillieux.

Il a fallu le baptiser, ce crustacé d’un nouveau genre. Et on ne nomme jamais une espèce au hasard. Son appellation obéit à des règles. Le nom du genre de cette bébête du canyon Lacaze-Duthier était déjà connu : Leviapseudes. Pour la distinguer de ces congénères, les scientifiques à l’origine de la découverte auraient pu choisir de faire référence à une particulière morphologique, à l’aire géographique où elle a été retrouvée, ou même la dédier à une personne en particulier ou à un projet emblématique. Cette nouvelle espèce pêchée au large de Banyuls-sur-Mer a été baptisée Leviapseudes Tethys. Pourquoi Tethys ?

« D’abord parce que le navire océanographique qui a permis son échantillonnage porte ce nom, détaille Benoît Gouillieux. Mais aussi parce que Tethys était le nom d’une mer intérieure », qui s’est formée au cours du Paléozoïque, il y a plus de 500 millions d’années.

Prélever de nouveaux spécimens, pour les étudier

Désormais, les chercheurs espèrent pouvoir étudier un peu plus précisément encore cette bestiole, notamment en pratiquant un séquençage de son ADN, pour en apprendre un peu plus sur elle. Mais pour mener ce travail, il va falloir pêcher d’autres Leviapseudes Tethys.

Car les premiers, observés par Céline Labrune, ont été conditionnés dans du formol, un produit qui, malheureusement, « dénature l’ADN », explique la chercheuse. « L’idée, c’est de retourner sur la zone, pour prélever de nouveaux échantillons, en espérant en retrouver. »

Les scientifiques espèrent aussi en savoir plus sur son régime alimentaire, ses prédateurs éventuels, sa reproduction ou son cadre de vie… Ce n’est que le début de l’étude du Leviapseudes Tethys. Bien sûr, découvrir un nouvel animal est « très excitant », pour un scientifique, confie Céline Labrune. Mais « comme le milieu marin n’est pas très bien connu, cela arrive, tout de même, assez régulièrement ». Et en particulier le canyon sous-marin Lacaze-Duthier, qui cache sans doute, à 1.600 mètres de profondeurs, bien d’autres mystères.