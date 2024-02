Après un mois de trêve, la pêche va reprendre dans le golfe de Gascogne

Il serait bon de faire passer l’information sur Radio Dauphin. Après avoir passé un mois tranquille dans un golfe de Gascogne interdit à la plupart des bateaux de pêche, les dauphins vont voir revenir les filets ce mercredi. Imposée par le Conseil d’État français à la demande de plusieurs ONG, cette trêve d’un mois visait à protéger les populations de cétacés, trop souvent victimes de captures accidentelles. On estime que 8.000 à 11.000 cétacés meurent chaque année sur la côte Atlantique à cause des activités de pêche.

Un chiffre qui « dépasse chaque année la limite maximale permettant d’assurer un état de conservation favorable en Atlantique Nord-Est », avait assuré le Conseil d’État pour justifier son choix. Les associations avaient salué l’avancée du dossier, jugeant toutefois la période de fermeture trop courte pour obtenir des effets notables sur le milieu. Si cette période n’a pas été allongée, c’est surtout pour ne pas tuer une filière déjà mal en point. Pendant cette trêve, environ 450 bateaux pêchant au filet n’ont pas eu le droit de sortir, privant l’équipage de son chiffre d’affaires.

Alors depuis un mois, les pêcheurs bricolent à quai et n’attendent qu’une seule chose : repartir en mer. Le problème, c’est qu’ils ne sont même pas sûrs de pouvoir le faire ce mercredi matin. La faute aux ONG qu’ils accusent de tous les maux ? Pas cette fois. En ce milieu de semaine de février, c’est davantage la météo qui pourrait limiter la sortie des bateaux.

Privés de ressources, bon nombre de capitaines envisagent de sortir en dépit des conditions difficiles annoncées dans cette zone qui s’étend de la Bretagne à l’Espagne. « On va être obligé de forcer le temps, comme on dit, au risque d’avoir des avaries, au risque que ce soit plus dangereux », a confié un professionnel à nos confrères de France Bleu. Patron d’une société basée en Vendée, Benjamin Hennequin estime qu’il a cumulé des « pertes folles » malgré la mise au chômage partiel de 8 de ses 23 employés. « On est en train de perdre tous les marchés étrangers car il n’est pas rentable d’exporter de trop petites quantités. »

Les pêcheurs toujours pas indemnisés

Pour compenser les pertes, le gouvernement a annoncé des indemnités à hauteur de « 80 à 85 % » du chiffre d’affaires pour les pêcheurs et de 75 % de l’excédent brut d’exploitation pour les mareyeurs. « On espère être payé rapidement. On a des salaires à payer aux gars. Il faut qu’ils vivent », lâche Benoit Normant, 33 ans, patron de L’Aurore Boréale, un fileyeur de 11 mètres, qui emploie deux matelots, à Audierne (Finistère).

Des dauphins, il reconnaît en capturer accidentellement, « quatre ou cinq par an », mais « soit ils sont malades, soit ils se laissent mourir ». Le Breton a notamment investi dans des répulsifs acoustiques censés éloigner les cétacés. La criée d’Audierne a perdu 80 % de ses tonnages avec la suspension d’un mois. La même période de fermeture sera observée en 2025 et 2026, a prévenu le Conseil d’État.