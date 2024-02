500 chauves-souris menacées d’euthanasie au zoo de Montpellier

Urgent, cherche refuge, pas trop lumineux, pour héberger 500 chauves-souris. A Montpellier (Hérault), Eddine Ariztegui (Parti animaliste) remue ciel et terre, depuis des mois, pour sauver une colonie de chiroptères, menacée d’euthanasie. L’adjoint au maire, chargé du bien-être animal, s’est opposé à ce que l’on tue ces centaines de chauves-souris en proie à des épidémies. Il recherche activement un lieu susceptible de les accueillir.

C’est « une situation grave », déplore Eddine Ariztegui, auprès de 20 Minutes. « Ce serait totalement anormal que l’on accueille, au sein du zoo de Montpellier, de nouveaux animaux, tout en euthanasiant ceux qui sont déjà présents parce qu’on ne sait plus où les mettre », confie l’élu animaliste, qui a récemment décroché une subvention de l’Etat de plus de 575.000 euros pour accueillir des lions dont les cirques devront bientôt se séparer.

« L’enclos où elles se trouvent n’est pas adapté à leur espèce »

En 2021, la Serre Amazonienne, une annexe du zoo de Lunaret, où ces chauves-souris vivaient, a dû fermer ses portes au public. Une insalubrité galopante et de nombreuses malfaçons, relevées par les services de l’Etat, ont contraint la mairie à condamner le site. Tous les animaux qui y étaient hébergés ont trouvé une deuxième maison. Tous, sauf les chauves-souris. Ces volatiles nocturnes ont été déplacés, en attendant qu’une solution soit trouvée, dans un enclos provisoire, au sein du zoo. « Je remercie les vétérinaires et les animaliers du zoo qui font leur maximum, pour les préserver, confie Eddine Ariztegui. Mais l’enclos où elles se trouvent n’est pas adapté à leur espèce, sur la durée. »

Reloger des chauves-souris n’est pas si simple. Les services du zoo ont réussi à trouver une nouvelle maison pour environ 80 individus. Et sur les 500 chauves-souris qui vivent encore dans un enclos à Montpellier, Eddine Ariztegui est peut-être parvenu à trouver un nouveau toit pour une centaine d’entre elles, dans des centres en Allemagne et en Belgique, même « si cela reste à confirmer ».

« C’est une espèce qui est très difficile à placer »

Les autres sont toujours cloîtrées au zoo, dans un lieu inadapté. « J’ai contacté, en France et partout en Europe, mais aussi aux Etats-Unis, au Canada, en Israël, ou à Dubaï, à peu près un demi-millier d’institutions, confie l’élu. C’est un travail important. » Car « c’est une espèce qui est très difficile à placer. C’est une espèce exotique, et l’hiver, il faut du chauffage. On ne peut pas, tout simplement, les mettre dans une volière ».

Et les relâcher dans la nature, tout simplement ? Sans autorisation, c’est impossible. Et la Direction générale des territoires et de la mer (DGTM) de Guyane, la région d’où elles sont originaires, a refusé de les accueillir, en raison « d’un fort taux de consanguinité, et d’un parasite », relève l’élu en charge du bien-être animal. Eddine Ariztegui a demandé à la commune de financer, au sein du zoo, un enclos spécifique, adapté aux chauves-souris. Lui et ses équipes planchent actuellement sur la faisabilité et le coût d’un tel refuge.