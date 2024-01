L’an dernier, un Français a ramené chez lui un addax qu’il venait de « tirer » en Afrique. Si peu connaissent cette antilope au museau tacheté, ceux qui ont la chance d’en observer une sont encore plus rares. L’addax est une espèce en voie d’extinction « critique », avec tout au plus une centaine de spécimens recensés à l’état sauvage. Pourtant celui qui a probablement fait empailler la tête de son trophée pour l’accrocher sur son mur n’a commis aucune infraction. Il n’a pas braconné, pas contourné le système. Il a juste demandé une dérogation que l’administration lui a accordée.

« Quand j’en parle autour de moi, les gens sont étonnés que ça puisse exister », témoigne Sandra Regol, députée écologiste du Bas-Rhin. Elle défendra ce jeudi 1er février dans l’hémicycle sa proposition de loi « transpartisane » (cosignée par des députés Renaissance et Modem) visant, non pas à interdire la chasse aux espèces menacées dans de lointaines contrées d’Afrique australe – ce serait s’ingérer dans la politique de ces nations – mais à « interdire l’import/export de leurs dépouilles ». En privant alors leurs propriétaires de la joie d’exhiber le résultat de leurs exploits. « Si des gens veulent chasser, c’est leur liberté. En revanche emporter des dépouilles d’animaux en voie de disparition, c’est quelque chose qu’on ne peut plus tolérer », soutient la rapporteuse du projet de loi.

Qui sont les chasseurs de trophées qui aiment les tapis en authentique guépard ?

Les Pays-Bas, la Finlande, et la Belgique tout récemment, ont déjà légiféré. L’Italie y travaille. Mais, autant le dire, si elle est adoptée en France, cette modification du Code de l’environnement ne va pas gâcher les vacances à grand monde. « Peut-être une centaine de Français par an », avance la députée. « Il est très compliqué de connaître le chiffre exact du nombre de chasseurs car la plupart ramènent plusieurs trophées. Mais on parle d’une chasse récréative, et uniquement récréative, pratiquée par des gens fortunés ou très fortunés, qui concernent beaucoup d’espèces menacées », explique Capucine Meyer, experte de la chasse aux trophées de l’ONG Humane Society International (HSI).

« Le prix de ces chasses atteint des dizaines de milliers d’euros en moyenne mais quand vous voulez quelque chose qui vous distingue des autres, c’est-à-dire spéculer sur la rareté, donc tuer une espèce qui est vraiment très, très en danger, là, il faut compter en centaines de milliers d’euros par personne et par bête », affirme Sandra Regol.

Pour quoi faire ? « Des tapis en guépards – la France est championne d’Europe d’importation de dépouilles de guépards – des cendriers en corne de rhinocéros », énumère l’écologiste. « Des descentes de lit en peau, même des pieds de lampe en patte d’hippopotame », complète Capucine Meyer.

Quels sont les chiffres connus pour la France ?

Les associations estiment à 200.000 le nombre d’animaux tués chaque année pour leurs trophées. Pour la France, les chiffres officiels les plus parlants, réunis par HSI sur la base des dérogations délivrées, sont ceux qui couvrent l’avant Covid-19, du temps où l’on voyageait sans contrainte. De 2014 à 2018, la France a importé légalement 752 trophées de chasse de 36 espèces répertoriées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Cites). 46 % de ces dépouilles appartiennent à trois espèces – éléphants, lions, léopards – du « Big Five », emblématique pour les chasseurs. Sur la période, 210 léopards, 121 éléphants d’Afrique, cinq ours polaire et même un très rare rhinocéros noir ont passé la frontière, morts évidemment. « La France a même été le seul pays de l’Union européenne à importer des narvals », relève Capucine Meyer.

Plus de lion en revanche depuis 2015 et l’émotion mondiale suscitée par la mort du lion Cecil, tué par un dentiste américain. Ségolène Royal, alors ministre de l’Ecologie, en a stoppé immédiatement l’importation.

Pourquoi cette interdiction est moins consensuelle qu’il n’y paraît ?

Pour sa proposition de loi, après avoir conduit de nombreuses auditions, Sandra Regol a voulu s’appuyer sur les « connaissances scientifiques » sans jouer sur le registre émotionnel des « espèces mignonnes » (comme l’adorable hippopotame nain) menacées. Elle a cantonné sa demande d’interdiction d’import/export des trophées aux animaux recensés dans les annexes I et II de la Cites, celles classées en voie d’extinction et celles qui sont les plus en danger. On y retrouve le guépard, l’éléphant d’Afrique, le lynx d’Eurasie ou encore l’ours polaire. Mais après discussion en commission le mercredi 24 janvier, elle a dû renoncer à une liste plus large. Malgré le peu de chasseurs concernés, et un sondage Ifop datant de juin dernier où 91 % des Français se disent favorables à cette interdiction, elle a même été étonnée d’un débat « moins consensuel qu’il n’y paraît ».

Des députés ont notamment évoqué une étude de 2016, diffusée par l’Union internationale de la conservation de la nature (UICT) et sur laquelle s’appuie le lobby de la chasse. Elle explique que dans les principaux pays d’Afrique australe concernés (le Zimbabwe, la Namibie ou encore l’Afrique du Sud par exemple), la chasse aux trophées a une influence positive sur la conservation des espèces. Elle permettrait par exemple d’y consacrer une plus grande manne financière et, en donnant de la valeur marchande aux animaux, elle inciterait les populations locales à les protéger. « La chasse aux trophées représente en moyenne 0,04 % du PIB de ces pays, contre 15 % au Kenya pour le tourisme photographique », rétorque Capucine Meyer. « La chasse aux trophées fait vivre entre 15.000 et 18.000 personnes à l’échelle du continent africain, payées majoritairement en deçà du salaire moyen », affirme de son côté Sandra Regol. Elle prépare ses arguments pour un débat durant lequel certains pourraient finalement avoir envie de sortir les griffes.