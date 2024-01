Des poils de son pelage sombre accrochés à des arbres, et « des crottes fraîches de glands ». Fin décembre, l’association Fiep-Groupe ours Pyrénées indiquait qu’elle venait de détecter en vallée d’Ossau, dans le Béarn, l’ours mâle Néré [ « le noir » en aranais], preuve que le plus vieil ours des Pyrénées allait probablement se trouver une tanière dans le secteur pour y passer l’hiver… et y fêter en ce mois de janvier son 27e anniversaire.

Un événement salué sur la Toile par les amis des ours. D’autant qu’ils avaient nourri de vives inquiétudes pour le doyen quand il avait été filmé au printemps 2022 boitant de la patte arrière gauche avant de réapparaître en pleine forme. Notamment au printemps 2023 en Ariège, dans une vidéo où il se frotte énergiquement le dos à un tronc d’arbre. De mémoire de spécialiste, seuls Pyros – le « Casanova » des montagnes, aïeul de 86 % des plantigrades des Pyrénées – et Papillon, morts tous les deux à 29-30 ans, le devancent en longévité. Les deux autres ours les plus vieux du massif Cannellito, son fils âgé der 20 ans, et Caramelitta une femelle de 22 ans, font figure de jeunots par rapport à lui.

Un patrimoine génétique « original »

« Mais son âge n’est pas la seule raison qui fait de Néré un ours maintenant emblématique », explique Alain Reynes, le directeur de l’association Pays de l’ours-Adet. Néré est un des ours connu qui a conquis « l’un des plus grands territoires » dans les Pyrénées. Car il est particulièrement baroudeur. Il a pris l’habitude de voyager sur de longues distances, faisant la navette entre Béarn et Ariège notamment, et constituant un trait d’union entre la population du noyau occidental et celle du noyau central.

Néré est aussi intéressant « génétiquement ». Il est le fils de Ziva, arrivée gravide de Slovénie en 1997 et, d’un père, forcément « inconnu », des forêts de l’Europe de l’est. « Il est donc porteur d’un patrimoine génétique original dans cette population ce qui le rend particulièrement important », souligne Alain Reynes. Théoriquement, il devrait faire œuvre de diversité et compenser en partie les frasques de feu Pyros.

Des charmes qui n’agissent pas toujours

Même s’il ne semble pas s’acquitter totalement de la tâche. Malgré ses 27 ans et ses « navettes » montagnardes, on ne lui recense à ce jour que cinq « rejetons », dont quatre nés en 2020, en plus de Cannellito qu’il a eu avec la célèbre Cannelle en 2004 juste avant qu’elle ne meure sous les balles d’un chasseur.

Dans le Béarn, le charme de Néré – dont personne ne sait s’il a 27 ans et toutes ses dents – n’agit pas sur Sorita, la seule femelle reproductrice du secteur qui lui préfère la fougue de Rodri, de 17 ans son cadet. « Il semble qu’il n’ait pas réussi à dominer Rodri ces dernières années » ; constate Alain Reynes. On saura à la sortie d’hibernation si Néré l’ancien a affiné son plan de drague.