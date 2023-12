Spectacle étrange et inhabituel. En fin de semaine dernière, plusieurs cadavres de bovins ont été retrouvés sur des plages du Finistère. D’après la préfecture, le nombre d’animaux découverts sera pour l’heure assez limité. Les cadavres, qui semblent avoir passé un temps long dans l’eau avant de s’échouer en Bretagne, ont été découverts sur la côte sud, notamment à Crozon et Tréogat.

La préfecture du Finistère précise que les échouages sont traités « au cas par cas », mais écarte tout constat alarmiste, précisant que la direction départementale de la protection des populations « suit l’évolution » de la situation.

Des animaux balancés à la mer

L’origine de ces animaux ne fait guère de doute. D’après les associations environnementales, ces bovins auraient été balancés à la mer, vraisemblablement par l’équipage de navires de transport. Une pratique commune quand les animaux décèdent en mer. En 2018, plus de 2,8 millions de bovins, caprins et ovins avaient été transportés vivants par la mer depuis les pays de l’Union européenne. Dans le monde, le transport maritime représente environ 80 % du commerce mondial en valeur et 90 % en volume.