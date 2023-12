Une « procédure de suspension d’activité » a été lancée cette semaine contre un élevage porcin des Landes, après la diffusion d’images de maltraitance, a indiqué vendredi la préfecture, confirmant une information de Libération.

Une vidéo diffusée vendredi par l’association de protection animale Futur Asso et le journal Libération, tournée à l’intérieur de Novoporc, un élevage de truies reproductrices, montre des employés poussant des brouettes remplies de cadavres de porcelets ainsi que des truies bloquées dans la fosse à purin.

Plusieurs inspections menées depuis septembre

Dans ces images, deux employés font état de salaires impayés et dénoncent l’insalubrité du site, un manque de matériel et de main-d’œuvre, ainsi que l’obligation de tuer à la main les porcelets les plus chétifs.

Basé à Mant, dans le sud du département, l’exploitant sera auditionné mardi par les services de l’Etat et « à défaut d’un plan d’action immédiat et efficace » se verra suspendre son activité « en totalité ou partiellement pour préserver la santé de certains animaux », a expliqué la préfecture. « Destinataires » de ces images à la fin du mois d’août, les services de Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités, et de la protection des populations (DDETSPP) avaient mené plusieurs inspections dès le mois de septembre et constaté des « dysfonctionnements », a indiqué la préfecture.

Un millier de truies élevées sur le site

Deux mises en demeure ont été adressées en septembre et octobre, sans que l’exploitant ne mette en œuvre les « corrections demandées », a ajouté la préfecture qui, après une ultime inspection fin novembre, a engagé mardi « une procédure de suspension d’activités ». Le gérant de Novoporc n’a pu être joint dans l’immédiat.

L’association Futur Asso, qui estime à un millier le nombre de truies élevées sur le site, a demandé sa fermeture immédiate.