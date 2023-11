Elle n’avait plus montré sa bouille depuis la nuit de mercredi à jeudi. Un arbre étant tombé sur sa clôture, Shanti, une femelle panda roux hébergée au parc animalier des Terres de Nataé à Pont-Scorff (Morbihan), avait disparu dans la nature suite au passage de la tempête Ciaran. Après plusieurs jours de recherche, l’animal a finalement été retrouvé ce week-end. « Immense soulagement ! » a réagi dimanche sur Facebook le parc animalier, qui avait jusqu’alors volontairement décidé de ne pas communiquer sur cette disparition « pour éviter que des personnes tentent de le retrouver et l’effraient ».

Sain et sauf, le panda roux a donc retrouvé ses congénères Boni et Taïka. « Actuellement tous au chaud dans la clinique des vétérinaires pour une courte période d’observation, ils retrouveront bientôt leur forêt » au sein du parc animalier, ont précisé les équipes des Terres de Nataé. Fermé pour plusieurs jours, le zoo breton a été dévasté par le passage de la tempête, avec des dégâts qui se chiffrent entre 50.000 et 100.000 euros.

Pour aider les équipes à remettre le site en l’état, une cagnotte en ligne a été ouverte. Elle a pour l’heure recueilli près de 60.000 euros. Tout ce week-end, le parc animalier a également pu compter sur le soutien d’une centaine de bénévoles, qui se sont relayés pour déblayer et nettoyer. « Le mot solidarité a encore un sens en 2023, se félicite Sébastien Musset, président fondateur des Terres de Nataé. C’est probablement ce qui est le plus fort et émouvant. »