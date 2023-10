Qu’est-il arrivé à l’orque Moana, décédée de manière « soudaine et inattendue » dans la nuit de mardi à mercredi à Marineland ? La mort « précoce » du cétacé, un mâle né dans le parc d’Antibes il y a douze ans, interroge des défenseurs des animaux, opposés à leur captivité. Ils annoncent avoir à nouveau saisi la justice.

« Dans la nature, une orque mâle a une espérance de vie qui peut aller jusqu’à 70 ans. A Marineland, cette nouvelle mort précoce, et alors que Moana est décédé à l’âge de 12 ans alors même qu’il bénéficiait de soins médicaux, d’une nourriture régulière et d’un environnement exempt des dangers inhérents à la vie sauvage, pose vraiment question », appuie Christine Grandjean. La présidente de l’association C’est Assez ! annonce à 20 Minutes avoir lancé un recours en référé pour « enjoindre à la préfecture de désigner un expert vétérinaire indépendant à l’effet d’assister à la mesure d’autopsie ». Une plainte a également été déposée pour « actes de cruauté envers un animal tenu en captivité », « abandon » et « exploitation irrégulière ».

Les résultats d’un « examen post mortem » attendus

Des accusations que la direction du parc n’a pas souhaité commenter, se bornant à la publication d’un communiqué sur son compte Facebook. Elle y explique qu'« un examen post mortem a été immédiatement diligenté […] en collaboration avec les autorités compétentes » et que « les premiers résultats seront connus dans les prochaines semaines ». Des informations très attendues par les associations.

L’ONG One Voice a également indiqué qu’elle lançait une procédure en justice séparée dans laquelle elle « demande à recevoir le rapport d’autopsie » de Moana, qu’elle considère comme « un adolescent ». Elle réclame aussi « un accès immédiat aux [autres] orques par les spécialistes ». Fin septembre, l’association avait obtenu de la cour d’appel d’Aix-en-Provence que Moana et Inouk, une autre des quatre orques de Marineland, elle aussi à la « santé délétère », soient auscultées par un expert indépendant. « La pulpe des dents d’Inouk est à vif à force de ronger le béton du bassin » et « d’après les scientifiques, la douleur est continue », appuyait One Voice qui milite pour que les cétacés de Marineland soient transférés en mer, dans un sanctuaire.

Avant l’été, l’ONG avait assuré que le zoo d’Antibes envisageait, au contraire, de les transférer dans un autre parc au Japon, en prévision de l’application de la loi du 30 novembre 2021 qui interdira la captivité en France dès 2026. Interrogée par 20 Minutes, la direction reconnaissait alors « étudier plusieurs possibilités de relocalisation » sans toutefois « confirmer » ni « infirmer » la thèse de One Voice.