Elle est belle notre nature. Elle est colorée. Sauvage. Diverse. Mais si seulement on savait qu’on marchait en plein porno devant nos yeux chaque jour. À l’occasion de l’exposition du Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse « Sex-Appeal, la scandaleuse vie de la nature », 20 Minutes vous a compilé les infos un peu loufoques et intéressantes pour mettre mal à l’aise vos invités durant un dîner.

Les plantes ont bien une vie sexuelle

Aussi douces que pures, les fleurs sont souvent le symbole de la pudeur. Et pourtant… si vous regardez bien votre orchidée, vous pourrez apercevoir ses organes de reproduction. « Lorsque vous offrez un bouquet de fleurs, vous offrez un bouquet d’organes génitaux », s’amuse Ali Akbari, commissaire d’exposition. Grâce aux pollinisateurs, elles peuvent se reproduire entre elles. « C’est un peu l’assistant sexuel des fleurs. »

Les mammifères femelles ont toutes un clitoris

Est-ce que le mâle réussit à le trouver ? Ça, c’est une autre question. En tout cas, ce clitoris a les mêmes objectifs que chez la femme : le plaisir. La particularité chez les animaux de types petits primates, ce sont les os clitoridiens, une exclue de cette exposition, et l’os pénien pour les mâles. L’intérêt ? Les scientifiques travaillent encore dessus.

La monogamie… Pas trop leur genre

La monogamie ne représenterait que 2 % des animaux. Parmi eux, les cygnes et les palombes. En règle générale, les animaux pensent à procréer, pas à être fidèle. La dure de la loi de la nature. Pas la peine, tout de même, d’utiliser l’excuse d’être un animal pour être infidèle.

Les préliminaires : la base

Les fellations, les cunnilingus… La masturbation n’est pas réservée aux humains. Chez les mammifères et les primates, cela leur permet d’abaisser le stress, mais aussi de multiplier les chances de reproduction. C’est le cas notamment chez les chauves-souris ou encore les bonobos. L’écureuil, par exemple, peut se masturber 15 fois par jour, rien que ça.

Les relations homosexuelles, c’est bien plus accepté que chez les humains…

Les homophobes en PLS… Les rapports homosexuels existent et ne posent pas de problème. Le roi de la savane, le lion, par exemple, peut avoir des pratiques homosexuelles, surtout durant sa jeunesse. « Cela représente 8 % environ », précise Ali Akbari. Les manchots Adélies ont des couples du même sexe et peuvent même voler les œufs d’autres couples pour fonder leur famille.

Les as de la séduction

Parce qu’ils doivent absolument se reproduire et que c’est une question de vie ou de morts, les animaux ont chacun leurs petites techniques de drague. On connaît la parade du paon, par exemple, pour séduire. Mais il y a aussi la chanson chez le crapaud. Le combat chez les cerfs. Les cadeaux chez les oiseaux. La danse pour la grue du Japon. Le renard, lui, utilise son urine… C’est moins sexy, mais ça marche.

Certains peuvent se reproduire sans sexe

Certaines espèces de reptiles, d’insectes ou de requins sont capables de se reproduire sans s’accoupler : c’est la parthénogenèse. Ue femelle peut alors transmettre son patrimoine génétique sans avoir à trouver un partenaire. En 2001, dans un zoo du Nebraska aux Etats-Unis, une femelle requin-marteau a « fait un bébé toute seule », étant sans contact avec un mâle depuis trois ans.

Des obsédés du zizi sexuel

Et non, ce n’est pas Kevin avec son compte premium Tinder qui pourrait rentrer dans ce classement. Nos amis les bêtes dépassent bien l’Homme en termes d'obsession du sexe. Vous l’attendiez, on en parle depuis déjà quelques jours : la punaise de lit est la grande championne. « Ils n’ont pas d’orifice, en fait, ils se transpercent partout et ça s’enchaîne, c’est un marathon tout le temps », explique le commissaire de l’exposition. Derrière, on retrouve le lapin… Une vingtaine de fois par jour, mais des rapports qui ne durent que quelques secondes. L’expression n’est pas sortie de nulle part, d’un côté.

Le sexe a également une place prépondérante chez les bonobos. « Il y a une importance sociale de la sexualité. S’il y a un état de stress, la fréquence des rapports peut vite augmenter », ajoute Alexandre Mille, responsable des collections du Muséum. Côté « on donne tout pour le sexe », le marsupial antechinus concentre toute son énergie à la reproduction. Il va copuler sans arrêt avec un maximum de femelles et il finit par mourir d’épuisement…