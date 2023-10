Les images sont particulièrement difficiles à regarder, comme la plupart des vidéos publiées par l’association L214. Filmées entre mai et septembre 2023, elles montrent un élevage intensif de cochons dans la Marne où les porcelets sont claqués à la tête pour les tuer, castrés à vif et dont la queue est coupée sans anesthésie. La vidéo montre aussi des dépouilles de porcelets écrasés par leur mère, des cadavres destinés à l’équarrissage colonisés par des asticots.

La castration sans anesthésie est pourtant interdite en France depuis janvier 2022, précise L214 qui a porté plainte « pour sévices graves et mauvais traitements sur animaux ». « La plainte vise la société, le gérant et le cabinet vétérinaire qui suit l’élevage », a précisé l’avocate de L214, Me Carole Lanty, qui souligne qu’elle a également été déposée pour « manquements aux règles à la gestion des cadavres et d’équarrissage ». Selon L214, l’élevage mis en cause dépend de la coopérative Cirhyo et fournirait de la viande pour la marque Herta.

Inspection prévue

Le préfet de la Marne a ainsi indiqué jeudi avoir ordonné une inspection dans l’élevage porcin du département. Cette inspection vise à « vérifier les conditions de fonctionnement prévues par la réglementation en vigueur pour ce type d’élevage », a précisé la préfecture dans un communiqué à l’AFP. « En cas de non-conformités, des suites administratives et/ou pénales seront mises en œuvre », a-t-elle ajouté.

La méthode du claquage des porcelets est « pratiquée sur des millions de porcelets chaque année en France » et « concerne les animaux jugés trop faibles pour permettre une rentabilité économique », précise l’association. Une pétition appelant à la fin de ces « pratiques cruelles et source de grandes souffrances pour les porcelets » a récolté 25.759 signatures, au moment de l’écriture de cet article.