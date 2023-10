Toutes espèces confondues, la planète Terre abriterait 20 milliards de trilliards d’animaux (dont l’espèce humaine, en flagrant sous-nombre) ! C’est faramineux, et ça méritait bien que l’on rende hommage, fut-ce une pauvre journée par an, à cet incroyable maelstrom de biodiversité que représentent les boules de poils, de plumes, d’écailles ou de peau.

Mais vous, connaissez-vous bien les animaux ? Oui ? O.K., et les « super-animaux », ceux qui disposent de pouvoirs à faire pâlir de jalousie les personnages de Marvel et DC Comics réunis ? Pour le découvrir, essayez-vous à notre quiz. À vous de jouer !

Sources : Wikipédia / Ouest France / PlanèteZéroDéchet / Géo / FranceTvInfo

Alors, êtes-vous incollable sur les superpouvoirs des animaux ? Dites-le-nous en commentaire !