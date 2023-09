Il était autrefois considéré comme un ravageur mineur. Mais depuis 2019, cryptoblabe gnidiella, un petit papillon (aussi appelé pyrale de daphné ou pyrale des agrumes), est en passe de devenir un vrai casse-tête pour les vignerons du sud de la France. Et le dérèglement climatique n’y est certainement pas étranger. « A 18 °C, il faut 93 jours pour passer de l’œuf à l’adulte contre 32,5 jours à 26 °C et 23,5 jours à 29 °C », expliquait Andrea Lucchi en 2019, lors du Sitevi (salon international des filières viticole, vinicole, arboricole et oléicole) organisé à Montpellier.

Ce papillon qui atteint désormais sa maturité au moment des récoltes, raffole du sucre issu du miellat secrété par les cochenilles ou par les raisins très mûrs (un cauchemar pour les cépages tarifs). « En 2021, en l’espace de dix jours, 15 % de la récolte ont été ravagées », détaille Vincent Gaudy, vice-président du département de l’Hérault, délégué au logement social et à la politique foncière. « Alors que la sécheresse entraîne déjà une forte baisse de la production, si un ravageur détruit 15 % supplémentaires, ça peut devenir très vite problématique ».

Premiers résultats très encourageants

Pour éviter le recours aux insecticides, des expérimentations sont menées depuis 2022 pour tenter de trouver des solutions naturelles. Plusieurs moyens de lutte sont menés simultanément dans différents vignobles : elles concernent des insecticides bios et conventionnels, la confusion sexuelle ou le lâcher de trichogrammes. Ces petites guêpes pondent dans les œufs des cryptoblabes, empêchant leur développement. « Une expérimentation a été menée à petite échelle en 2021, auprès de quelques viticulteurs, explique Pierre Colin, de la chambre d’agriculture. Elle a donné d’excellents résultats. On a donc décidé de pousser l’expérience à un deuxième stade, sur une surface plus importante. »

Dans l’Hérault, 36 viticulteurs, de quatre caves coopératives (Pomerols, Pinet, Sérignan et Maraussan) et deux caves particulières (Béziers et Vendres) ont testé cette technique naturelle, sur une surface totale de 130 hectares. « Cette démarche raisonnée a tout pour nous séduire. L’efficacité de ce protocole demande encore à être prouvée scientifiquement, mais jusqu’à présent les retours du terrain sont très bons », précise Pierre Colin. « Ce système souple, sans incidence phytosanitaire, ni conséquence pour le vin, n’a que des avantages, conclut Vincent Gaudy. Si les résultats sont validés scientifiquement, comme on l’imagine, alors on pourra le généraliser rapidement à tout le vignoble concerné par cette pyrale. »