Ils sont tout petits, très mignons et rares. Deux bébés pandas roux ont vu le jour à Mulhouse, a annoncé ce mercredi le Parc zoologique et botanique de la ville du Haut-Rhin. Il s’agit d’une femelle et d’un mâle qui pesaient 650 grammes à leur naissance, début juillet d’après le quotidien L’Alsace.

Ils sont les enfants du couple formé par la mère Asa et le père Ima, arrivés en 2021 sur place dans le cadre d’un programme européen d’élevage, de façon à reproduire et à préserver l’espèce, aujourd’hui en danger d’extinction.

Les deux nouveau-nés sont déjà visibles au parc, qui a aussi lancé un vote sur sa page Facebook afin de leur trouver un prénom. Alors plutôt Haku & Shanti, Huichi & Pokara ou Kimri & Holi ?