Leurs cadavres qui flottaient ou s’échouaient sur les berges ont ému les habitués du Jardin des plantes de Toulouse et suscité l’inquiétude des associations de protection des animaux. Au moins dix-huit canards du site ont été retrouvés morts en trois semaines, frappés par un mal mystérieux. Qui ne l’est plus depuis ce mardi matin. « Il s’agit de botulisme aviaire, une maladie due à une bactérie et qui, j’insiste, n’est pas pathogène pour l’homme », indique Françoise Ampoulange, élue municipale en charge de « l’animal dans la ville », après avoir reçu les analyses d’un laboratoire spécialisé.

Les premières recherches effectuées à la demande de la mairie par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) avaient écarté l’hypothèse la plus probable, celle de la grippe aviaire. « Nous avons alors demandé une deuxième analyse plus poussée, qui s’est avérée elle aussi négative », poursuit la conseillère municipale. L’étape suivante a consisté à analyser l’eau des mares du jardin pour y déceler la présence éventuelle de cyanobactéries. Cette cause écartée à son tour, c’est donc la troisième et dernière hypothèse qui s’est vérifiée.

« Avec le dernier épisode de chaleur, l’élévation de la température de l’eau de l’eau a favorisé le développement de la bactérie du botulisme aviaire et sa transmission aux canards qui pataugent et boivent », précise Françoise Ampoulange. Dès le verdict connu ce mardi matin, elle a pris contact avec l’Ecole nationale vétérinaire de Toulouse (ENVT), pour « savoir s’il existe un traitement antibiotique » ou une prise en charge possible pour sauver les autres canards. « Nous faisons le maximum pour nos petites bêtes. Mais il s’agit d’animaux sauvages, les agents ne peuvent pas les attraper comme ça », précise l’élue.

« La mairie doit veiller sur eux »

L’association Paz, qui avait tiré la sonnette d’alarme sur la mortalité inquiétante des volatiles et estime les dégâts à « au moins vingt oiseaux morts ou agonisants », ne partage pas cette analyse. « Ce ne sont pas des animaux sauvages ! Ce sont des animaux dits "liminaires" [pas totalement sauvages sans pour autant être domestiqués] qui ont été mis là sur des plans d’eau artificiels. La mairie doit maintenant veiller sur eux et en prendre soin », pointe Amandine Sanvisens, sa cofondatrice. Elle venait justement d’envoyer lundi un courrier à la mairie pour exiger la transparence sur les « autopsies » des canards et sur les analyses de l’eau.

Le cadavre d'un colvert du jardin des Plantes de Toulouse. - Association Paz

La militante n’est pas « surprise » par l’apparition du botulisme aviaire. « Mais, il y a des moyens de prévention à mettre à place pour oxygéner l’eau quand sa température augmente et éviter l’eutrophisation », dit-elle. L’association espère qu’une procédure de suivi va être mise en place, et qu’elle « ne reposera pas uniquement sur les signalements d’habitants sensibles à la cause animale ». Elle va être « extrêmement vigilante » sur la suite des opérations.