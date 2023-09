Qui sait, parmi ceux qui se pressent chaque été sur les bords de la Méditerranée, que le deuxième plus grand être vivant au monde, juste après la baleine bleue, barbote au large, à une trentaine de kilomètres ? « Trop peu de monde encore », estime Véronique Andrieux, directrice générale du WWF France. Il faut dire que le rorqual a beau être un colosse pouvant mesurer jusqu’à 20 mètres de long et peser 70 tonnes, il est discret. Ses apparitions sont rares, cette baleine passant la majeure partie de son temps à plus de 300 mètres de profondeurs, à la recherche de krills, ces petits crustacés dont ils raffolent.

Pour le mettre un peu plus en lumière et puisqu’on ne protège bien que ce qu’on connaît, le WWF France consacre un documentaire au rorqual publié ce vendredi sur Youtube. C’est le tout premier film produit par l’ONG, le tout premier aussi du photographe animalier Hugo Hebbe*, qui l’a écrit et réalisé.

Bonne nouvelle : une population stable

Et quoi de mieux, comme angle d’attaque, que d’embarquer sur le Blue Panda, le bateau scientifique du WWF pour la Méditerranée, avec Denis Ody, responsable du programme Cétacés de l’ONG ? Voilà vingt ans que l’océanologue, ancien équipier de Cousteau, étudie les rorquals dans le sanctuaire Pelagos, un espace maritime protégé situé dans les eaux françaises, italiennes et monégasques.

Pendant 45 minutes, le film oscille entre les explications de Denis Ody et les images époustouflantes d’Hugo Hebbe, qui nous emmènent au plus près de ce géant des mers, totalement inoffensif pour l’homme. On plonge même quelques instants avec lui, grâce à une caméra miniature embarquée sur une balise à ventouse que les équipes de Denis Ody placent sur le dos de l’animal.

Les équipes du programme « Cétacés » du WWF France tentent de placer une balise à ventouse sur le dos d'un rorqual qui permettra de glaner des données sur le comportement du cétacé. - Hugo Hebbe

Longtemps chassé, le rorqual est désormais une espèce protégée. S’il n’est pas simple de les compter, « en croisant plusieurs méthodes, on arrive à une estimation de 1.700 individus dans le quart nord-ouest de la Méditerranée, là où il est surtout présent, indique Denis Ody. En vingt ans d’observation, l’océanologue ne constate pas, en tout cas, d’effondrements de population. « J’en rencontre toujours autant, voire un peu plus, mais c’est aussi parce qu’on a appris à le connaître et à le trouver », raconte-t-il.

Un géant qui reste fragile dans une mer sous pression

De là à dire que tout baigne pour le rorqual en Méditerranée ? Pas si vite. Le cétacé a beau être un géant, il n’en est pas moins exposé à des menaces dans cette mer particulièrement sous pression. La pollution plastique en est une. Chaque année, 600.000 tonnes se déversent dans la Méditerranée, faisant d'elle l’une des mers les plus polluées au monde. Invisibles au large, ces plastiques, qui se sont fragmentés en micro-plastiques de moins de 5 mm, sont bien là. Le rorqual en porte la preuve en lui. Les équipes du WWF ont prélevé 250 échantillons de peau et de graisses de rorquals. Tous contenaient des phtalates, des composés chimiques présents dans nombre de plastiques. « A forte concentration, ils peuvent grandement affaiblir les défenses immunitaires de l’animal », assure Gérard Darmon, la voix off du documentaire. Ces phtalates sont évacués rapidement par l’organisme via l’urine. Qu’on en retrouve dans tous les échantillons serait alors le signe d’« une contamination chronique, continue et inévitable », craint le WWF France.

Cohabitation difficile avec les navires

Mais une menace plus directe pèse sur les rorquals : les collisions avec les navires en tout genre qui sillonnent la Méditerranée. Un quart du trafic mondial maritime y transite chaque année. Soit 9.000 bateaux par jour, 220.000 par an. Des ferrys aux méthaniers, en passant par les porte-conteneurs. Et ces mastodontes de métal atteignent leur vitesse maximale précisément là où le rorqual commun passe la plus grande partie de sa vie. Une étude statistique menée par le WWF avait permis d’évaluer à 3.500 par an les situations de collision navires et cétacés… pour « seulement » 8 à 40 rorquals communs qui meurent chaque année percutés par ces navires, compare Denis Ody. Le rorqual, puissant et rapide, parvient donc dans la grande majorité des cas à esquiver ces bateaux, mais ne peut pas tout face à leur nombre.

Ces collisions sont la première cause de mortalité non naturelle du rorqual en Méditerranée. « Jusqu’à présent, l’esquive était à la charge des cétacés et non des navires. Il faut inverser cette logique », plaide Denis Ody, qui note quelques avancées. Notamment « la création, en décembre dernier, d’une zone maritime particulièrement vulnérable (PSSA), qui englobe le sanctuaire de Pelagos et va jusqu’aux côtes espagnoles à l’ouest ».

Réduire la vitesse à dix nœuds, la solution ?

Cet outil juridique de l’Organisation maritime internationale, par lequel elle reconnaît la nécessité de protéger une zone, est encore vide. Reste à lui donner corps par des règles assurant une meilleure prise en compte de la faune marine par le trafic maritime. L’océanologue fait de la vitesse des navires un paramètre clé de l’équation et plaide pour une limitation à 10 nœuds (18 km/h) pour tous dans cette PSSA. « En dessous, le risque de collisions avec les animaux est très faible », précise-t-il. La partie est loin d’être gagnée, mais les lignes bougent. Au moins du côté des cargos, « qui peuvent se permettre plus facilement de ralentir », estime Denis Ody. Le contexte actuel les pousse même dans ce sens, ne serait-ce que pour économiser un carburant de plus en plus cher et éviter des émissions de gaz à effet de serre.

Reste les ferrys, pour qui une limitation de vitesse heurterait plus fortement le modèle économique. Pour ces derniers, Denis Ody plaide pour la création de « rails de navigation », que les navires pourraient emprunter à des vitesses plus élevées que 10 nœuds. Mais pour éviter les collisions, le responsable du programme Cétacés du WWF et ses équipes travaillent à la mise au point de balises anti-collision, s’appuyant sur la détection acoustique et qui seraient immergées le long de ces routes. Elles sont capables de détecter le chant des baleines à une vingtaine de kilomètres et, en communiquant entre elles, permettraient de situer précisément les cétacés, raconte le documentaire. Il resterait alors à alerter les navires approchant la zone pour leur demander de ralentir ou de dévier leur trajectoire.