C’est quoi cette mouche noire buveuse de sang qui prolifère en Espagne ?

Fortes démangeaisons, cécité, hospitalisation, etc. En Espagne, l’Association nationale des sociétés de santé environnementale (Anecpla) alerte les populations de la prolifération d’une espèce de mouche en particulier : la simulie. Les morsures de cette mouche noire peuvent avoir des conséquences très néfastes, en envoyant certaines de ses victimes aux urgences. 20 Minutes vous explique tout.

Comment reconnaît-on une mouche noire ?

Comme l’explique le site spécialisé nuitsansmoustique.fr, ces insectes sont plus petits que les mouches domestiques, ne dépassant guère les quatre millimètres de longueur. Mais leur vraie particularité tient dans leur alimentation : les simulies se nourrissent de notre sang. Seules les femelles sont hématophages et le sang humain leur permet de développer leurs œufs. « Le sang constitue l’apport de protéines et de facteurs de croissance pour la future génération », note le site spécialisé.

Que peut provoquer une morsure de mouche noire ?

A l’inverse des moustiques, ces mouches ne piquent pas mais mordent, ce qui peut provoquer d’importantes démangeaisons. « L’effet final se traduit par une marque de plusieurs centimètres qui saigne souvent, accompagnée d’un gonflement élevé qui peut durer jusqu’à un mois », note l’association espagnole dans un communiqué. Comme l’explique également le directeur général de l’Anecpla Sergio Monge dans un communiqué, cette morsure « en forme de scie », provoque « une blessure importante […] pouvant donner lieu à des infections très alarmantes et des réactions allergiques, qui dans certains cas peuvent même nécessiter une hospitalisation ».

Et c’est compter sans les maladies. Parmi elles, l’onchocercose. « L’onchocercose se manifeste par de très fortes démangeaisons, une atteinte cutanée qui peut défigurer et entraîner une déficience visuelle pouvant aller jusqu’à la cécité », alerte l’Organisation mondiale de la santé. Cependant, cette maladie n’est présente qu’en Afrique de l’Ouest. Donc pas de panique en France, ni en Espagne. « Elle n’agit pas comme vecteur de transmission de maladies dans notre pays », indique ainsi l’association espagnole dans son communiqué. Cependant, « il est vital que nous soyons attentifs à ce risque car, si nous ne le contrôlons pas correctement, nous pourrions être aux premiers stades d’un problème majeur de santé publique dans notre pays », ajoute, quant à lui, Sergio Monge.

Ces mouches peuvent aussi être dangereuses pour les animaux. Certaines simulies peuvent transmettre des maladies et tuer des animaux d’élevages, comme on peut le lire dans les colonnes du média spécialisée L’éleveur laitier.

Alors, comment éviter la morsure ?

Dans son communiqué, l’Anecpla livre quelques conseils pour éviter d’être mordu par ces petites bêtes : « Portez des vêtements clairs, sans couleurs vives qui pourraient attirer les essaims. Evitez de marcher le long des rivières ou des zones proches des rivières, surtout en fin d’après-midi. Installez des moustiquaires sur les portes et les fenêtres dans les zones à risque. Evitez l’accumulation d’eau à l’extérieur de la maison et garder les réservoirs d’eau couverts. » Des répulsifs peuvent aussi être efficaces contre les simulies. Enfin en cas de morsures et de complications, contactez des professionnels de santé.

Pourquoi le nombre de mouches noires explose-t-il en Espagne ?

Parce que le réchauffement climatique. « Les températures élevées sont l’un des principaux facteurs d’un pic du volume de la population de mouches noires », explique le directeur général de l’Anecpla, Jorge Galván. En effet, avec des températures globalement plus élevées, la période de reproduction des mouches noires s’allonge. Si cette dernière s’étend normalement du printemps à la fin de l’été, le réchauffement climatique permet aux volatiles de se reproduire plus tôt dans le printemps et de continuer leurs petites affaires jusqu’en automne.

Enfin, existe-t-il des mouches noires en France ?

La présence de cette mouche a déjà été constatée depuis de longues années dans l’Hexagone. « Habituellement, on a des remontées des pharmaciens qui voient défiler les victimes de piqûres au courant du mois d’août. Pour le moment, nous n’avons pas eu de signaux », constate Gérard Duvallet, entomologiste médical et vétérinaire, qui s’exprime ce mardi dans Le Parisien.