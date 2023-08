« Il est temps que ça cesse. » Le refuge Tonga terre d’accueil, à Saint-Martin-la-Plaine dans la Loire, à une quarantaine de kilomètres de Lyon, a fait part, jeudi, de son agacement après l’arrivée du vingtième serval au centre depuis début 2022. Ce dernier avait été récupéré à Lille, début juillet, par les sapeurs-pompiers.

Dans un communiqué, l’établissement rappelle les nombreux articles au sujet de ces félins « trouvés et/ou abandonnés » ces derniers mois. « La cadence des servals trouvés dans les rues, s’accélère », alerte-t-il se demandant si les animaux s’échappent ou s’ils sont abandonnés par leurs propriétaires. Pour l’espace zoologique, cette actualité doit faire « prendre conscience de leur illégalité aux détenteurs de servals » et de « leur stupidité ».

Les servals, un moyen de « gratter des likes »

Le refuge rappelle que ces animaux n’ont pas du tout leur place dans une maison et qu’ils sont sauvages, interdits à la détention, dangereux et protégés, au même titre que les tigres et les lions.

Pour Tonga terre d’accueil, il faut punir sévèrement ces personnes qui utilisent les servals pour « une envie d’exotisme mal placée » ou « un moyen de gratter des likes et des followers sur les réseaux sociaux ». L’espace zoologique réaffirme alors son « plein soutien dans la lutte contre cette mode folle » à l’Office français de la biodiversité et à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique.