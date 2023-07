Chiens, chats ou encore lapins, les Français adorent leurs boules de poils si bien qu’on compterait 80 millions d’animaux de compagnie sur notre territoire. Pourtant, tous les étés c’est la même rengaine, les refuges animaliers tirent la sonnette d’alarme car les abandons explosent. L’année dernière, la France a même battu un triste record en devenant champion d’Europe de l’abandon. Alors est-ce légal d’abandonner ses animaux ?

Le Code pénal est clair, l’abandon est considéré comme un acte de cruauté, au même titre que la maltraitance animale car il provoque des violences psychologiques extrêmes. Il est donc strictement interdit d’abandonner son chat, son chien et même les Nacs (nouveaux animaux de compagnie) sur la voie publique ou dans la nature. Cet acte de cruauté est passible de trois ans de prison et 45.000 euros d’amende. En revanche, il est possible de d'« abandonner légalement » son animal de compagnie dans un refuge animalier.

