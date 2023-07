L’opération a nécessité une cinquantaine de gendarmes, d’inspecteurs de l’Office français de la biodiversité (OFB) et des vétérinaires du Zoo de Beauval. Cinq félines ont été saisies auprès d’un cirque présentant plusieurs irrégularités telles que « détention illégale », « mauvais état général des animaux » et « occupation illicite d’un terrain ».

« Les animaux sont arrivés à Saint-Martin-la-Plaine [Loire] il y a quelques jours », a indiqué Tonga terre d’accueil, situé à une quarantaine de kilomètres de Lyon, à travers un communiqué. D’après les équipes du refuge, les quatre lionnes, âgées d’une dizaine d’années, sont dégriffées « mais semblent être en bonne santé » malgré « un manque de masse musculaire évident ». La tigresse de 11 ans, a, quant à elle, « un problème de peau » qui peut être lié à une mauvaise alimentation, une maladie ou un état lié aux conditions de vie. Les résultats de son bilan de santé seront connus d’ici peu.

Le refuge encourage les cirques à céder volontairement leurs animaux

Dans son communiqué, le refuge appelle les cirques à céder volontairement leurs animaux afin de ne pas en arriver aux procédures judiciaires. « Nous assurons aux cirques notre soutien dans leur transition vers la fin des animaux sauvages en spectacle et chercherons avec eux des solutions pour le placement de leurs animaux. […] Nous assurons à leurs propriétaires que les animaux seront choyés par notre équipe et qu’ils profiteront d’une belle retraite », écrit-il.

Tonga terre d’accueil appelle également aux dons. Cette prise en charge est estimée à plus de « 100 euros par semaine et par animal » et donc « une hausse très importante » de leurs frais d’entretien.