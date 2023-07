Les autorités allemandes avaient déployé des hélicoptères et des drones pour trouver la trace d’une lionne sauvage en liberté. Vendredi, l’alerte a été levée à Berlin et dans ses environs où la bête sauvage recherchée avec fébrilité depuis plus de vingt-quatre heures « n’est pas une lionne », mais plus probablement un sanglier, a indiqué le maire de Kleinmachnow, où la bête avait été signalée.

« Je pars du principe qu’il n’y a pas de danger à Berlin et dans les environs », a dit Michael Grubert, le maire de cette commune située au sud-ouest de Berlin, annonçant la fin des recherches et expliquant que des experts indépendants avaient estimé à l’aide de la vidéo de l’animal, filmé de nuit, qu' « il s’agissait probablement d’un sanglier ».

La police reste sur le qui-vive

La décision de sonner la fin de l’alarme a été prise en accord avec la police, a déclaré Michael Grubert, lors d’une conférence de presse à Kleinmachnow. « Les autorités restent vigilantes et en cas d’évolution de la situation, sont capables à n’importe quel moment de se remettre en service », a-t-il dit.

Le prétendu fauve avait été vu et filmé par deux passants dans la nuit de mercredi à jeudi et la police avait pensé avoir identifié une lionne en regardant la vidéo. Des policiers avaient cru ensuite également voir l’animal au cours de la même nuit.

Plus d’une centaine de policiers, épaulés de vétérinaires et de chasseurs, avaient été engagés dans cette traque. Ont été également utilisés des hélicoptères, des drones et des caméras thermiques.

Les habitants de plusieurs communes en périphérie de la capitale ainsi que le sud-ouest de Berlin avaient été invités à éviter les zones boisées, nombreuses dans les quartiers résidentiels concernés qui s’étendent jusqu’aux abords de la ville cossue de Potsdam.